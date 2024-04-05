Galatasaray Başkanı Özbek'ten Süper Kupa çağrısı: Ben isterim ki Fenerbahçe tam takım gelsin...

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Süper Kupa maçını Şanlıurfa’da oynamanın ayrı bir önemi olduğunu belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şanlıurfa daha önce ziyaret ettiğim, çok güzel bir şehir. Çok güzel insanları var. Pazar günü oynayacağımız Süper Kupa maçı için buradayız. Şanlıurfa’da oynanması çok önemli. 100’üncü yılın Süper Kupası’nın burada oynanması önemli. 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş bir vilayet. O yüzden burada oynamanın ayrı bir önemi var. Burada depremden etkilenmiş kardeşlerimle buluşmak için erken geldim. Özellikle deprem bölgesinde insanlara dokunmak, acılarını hafifletmek için çok önemli. Burada oynayacağımız maçın geliri de depremzedelere vereceğiz. Bunu çok önemsiyoruz. Bölge insanının Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemesi çok önemli. Fenerbahçeli Galatasaraylı futbolcuları bölge insanının seyretmesini çok önemsiyoruz. Biz buradayız, takımım da yarın geliyor. Umarım Fenerbahçe de gelecek. Bazı şeyler duyuyorum ama bunun pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Duyduklarımıza bakılırsa Fenerbahçe’de aklıselimin galip gelmesi, bölge insanının bu maçı seyretmesine fırsat vermeleri lazım" ifadelerini kullandı.

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"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZLE BULUŞMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Bölge insanının motivasyonunu yükseltmenin çok önemli olduğuna değinen Özbek, "Tüm yönetim burada. Maçı seyretmek isteyen tüm arkadaşlarımı da davet ettim. Süper Kupa maçı olması dışında bu bölgede maçın oynanması, depremzede kardeşlerimizle buluşmak çok önemli. Geçen hafta Kahramanmaraş’taydık. Deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürüyor. Bölge insanına dokunmak, buranın motivasyonunu yükseltmek çok önemli" şeklinde konuştu.

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"BÖLGE İNSANINNI BUNDAN MAHRUM ETMEMEK GEREK"

Beklentilerinin Fenerbahçe’nin maça A takımla çıkması olduğunu aktaran Dursun Özbek, "Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100’üncü yıl Süper Kupası’na yakışır. Başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz. Pazar günü inşallah güzel bir maç olur. Söylenenlerin, gazetede yazılanların, sosyal medyada yazılanların doğru olmadığını, bölge insanlarını bundan mahrum etmemek gerek" dedi.

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"FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNİ SEYRETTİRMENİN KEYFİNİ NİYE YAŞAMAYALIM"

Süper Kupa maçının oynanması gerektiği gibi Şanlıurfa’da oynanacağını söyleyen Özbek, "Bunları konuşmak doğru değil. Biz şimdi Şanlıurfa’dayız, neden? Protokol yapmışız. Neden? Maç gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanmasını söylüyoruz. Niye? Hepsinin bir anlamı var. Buradaki kardeşlerimize Fenerbahçe - Galatasaray derbisini seyrettirmenin keyfini niye yaşamayalım. İnsanların bir sefer daha oturup düşünmesi... İnanıyorum ki aklıselim galip gelecektir. Bu maç oynanması gerektiği gibi Şanlıurfa’da oynanacaktır. Maçın oynanması lazım. Galip gelenin de kupayı alması lazım. Bunun dışında bir sürü senaryo konuşuluyor. Herkes bir şey söylüyor. Bunları doğru bulmuyorum. Benim takımım sahaya çıkacak. Ben isterim ki Fenerbahçe de tam takım gelsin ve galip gelen kupayı alsın" ifadelerini kullandı.

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