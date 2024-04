Galatasaray'ın eski yıldızı Jean Michael Seri'den itiraflar! 'Fenerbahçe'ye gitmedim, Kadıköy'de hayrete düştük'

Haberin Devamı

Fatih Terim döneminde Galatasaray forması giyen ve toplam 37 maça çıkan Jean Michael Seri, takımına 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Galatasaray’la 1 Türkiye Kupası zaferi yaşayan Seri, orta sahadaki etkili oyunuyla dikkat çekti. 2022 yılının yaz transfer döneminde İngiltere Championship takımı Hull City’nin yolunu tutan Fildişili yıldız futbolcu, şimdiye kadar 32 maçta forma giydi ve 3 asistle oynadı. Tecrübeli ön libero; Galatasaray’daki dönemi, Fatih Terim’in takım yönetimi, Hull City’e uzanan kariyeri, Premier Lig hedefleri, vatandaşı Wilfried Zaha, Fenerbahçe’ye transfer iddiaları ve şampiyonluk yarışıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

HULL CİTY’NİN 32 YAŞINDAKİ YILDIZI JEAN MİCHAEL SERİ’NİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“TÜRKİYE’DEKİ TRANSFER TOPLANTISI SONRASI HULL CİTY’NİN YOLUNU TUTTUM”

Daha önce Fulham formasıyla mücadele ettiğin Championship’e bu kez Hull City’e transferle dönüş sürecini anlatır mısın?

Hull City’e olan transferimin başlangıcı Acun Ilıcalı ile Türkiye’de yaptığım toplantıya dayanıyordu. Transfer toplantısı iyi geçmişti. Acun Ilıcalı ile neden beni istediğini ve Hull City’deki projesi hakkında konuşmuştuk. Toplantı sonrasında nereye gitmem gerektiğini düşündüm ve kariyerimin bir sonraki adımının ne olması gerektiğini kendime sordum. En sonunda ise Hull City’nin projesinin bir parçası olmaya karar verdim.

“PREMİER LİG’DE OLMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Şu ana kadar 39 maçta 58 puan topladınız. Play-off grubundaki en yakın takımla aranızda 6 puan var. Premier Lig hedefleriniz hakkında neler söylemek istersiniz?

Hull City’deki kendi performansımdan ziyade takım olarak neler yapacağımız daha önemli. Herkes Premier Lig’in ne kadar büyük ve kaliteli bir lig olduğunu zaten görüyor. Premier Lig, futbolcuların hayatlarına dokunuş yapıyor ve değiştiriyor. Orada futbol oynamak harika ve anlatılmayacak bir duygudur. Her takım her sezon orada olmak için mücadele ediyor. O yüzden biz de Premier Lig’de olmak için mücadele ediyoruz. Sonuna kadar maç maç bakarak gideceğiz. Şu an sadece bunu düşünmeliyiz. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz.

“GALATASARAY’DAKİ ZAMANLARIMI ASLA UNUTMAYACAĞIM”

Galatasaray'a transfer olmadan önce Portekiz, Fransa ve İngiltere gibi üst düzey liglerde futbol oynadın. Süper Lig ve Galatasaray’daki atmosferi değerlendirir misin?

Türkiye Süper Lig’i çok özel. Oradaki taraftarlar futbolu çok seviyor. Mesela Galatasaray taraftarları çok iyiydi ve orada harika bir atmosfer vardı. Galatasaray’daki zamanlarımdan çok zevk aldım ama son dönemde ne yazık ki Koronavirüs salgını ortaya çıktı ve Süper Lig’i istediğimiz şekilde bitiremedik. Ama bunlar hayatın içinde olan şeyler. Galatasaray’daki zamanlarımı asla unutmayacağım. Çünkü orada yaşadıklarım benim için çok özeldi.

“FATİH TERİM, FUTBOLCULARINI GERÇEKTEN ÇOK CESARETLENDİRİRDİ”

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile çalıştınız. Tecrübeli teknik adamla çalışmak futbolunuzu nasıl etkiledi?

Fatih Terim, ilk olarak çok iyi bir insan ve harika bir teknik direktör. Fatih Hoca, futbolcuları sadece bulunduğu seviyeden daha iyi bir noktaya getiriyor. Fatih Hoca, bunu futbolcularına inandığını göstererek başarıyor. O, futbolcularını gerçekten çok cesaretlendirirdi. Eğer Galatasaray’a gelir ve orada onunla çalışırsanız bunu görürsünüz. Fatih Terim gibi harika teknik direktörün dokunuşuna şahit olmak gerçekten çok güzel bir duygudur.

“FENERBAHÇE MAÇINDA BİZ DE HAYRETE DÜŞTÜK AMA…”

Galatasaray’ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yendiği maçın kadrosunda olan oyunculardan biriydin. Yıllar sonra gelen galibiyetle ilgili duygularını anlatır mısın?

Fenerbahçe’nin sahasında her takımın hayrete düşeceği atmosfer vardı. Bizim için de durum bundan çok farklı değildi. Ama Fenerbahçe maçına kafamızda olumsuz herhangi bir senaryo/hikaye oluşturmadan çıkmıştık. Maça çıkmadan önce sadece iyi şeyler düşündük. Zafer, sonunda kendiliğinden gelmiş oldu. Bu çok büyük bir başarıydı. Çünkü Kadıköy’de 20 yıldır kazanamıyorduk. Fatih Terim, orada bize sadece kendimiz gibi oynamamız gerektiğini söylemişti. Fatih Hoca, ayrıca topu Fenerbahçe’den hızlıca kaparak oynamamız gereken futbolu oynamamızı söyledi. Ve bunu başarmıştık.

“KORONAVİRÜS SALGINI OLMASAYDI SÜPER LİG’İN ŞAMPİYONU KESİNLİKLE BİZDİK”

Koronavirüs olayından önce Süper Lig’de güzel bir seri yakalamıştınız ama daha sonra üst üste yaşadığınız puan kayıplarıyla şampiyonluk iddiasını kaybetmiştiniz. Koronavirüs salgını olmasaydı o sezon şampiyon olacağınızı düşünüyor muydunuz?

Evet, kesinlikle! O dönem yüzde yüz Süper Lig’de şampiyon biz olacaktık. Çünkü çok iyi bir formumuz vardı ve harikaydık. Çok iyi performans gösteriyorduk ve Koronavirüs olayından önce son 10 maçta namağlup olarak devam ediyorduk. 10 maçta 26 puan kazanmıştık. Sonra maalesef Koronavirüs ortaya çıktı. Oyuncularımızın çok iyi performansları vardı ama Koronavirüs geldikten sonra verilen arada bu performansları kaybettik ve geri dönüş bizim için çok zor oldu. Olaylardan dolayı lig durduruldu ve karantinadan dolayı evde kalmak bizim için çok zorlayıcı oldu.

“KENDİME GALATASARAY HARİCİNDE BAŞKA BİR KULÜBE DÖNMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM”

Son dönemde Türkiye medyasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın seni transfer etmek istediğine dair haberler çıktı. Bu iddialarla ilgili neler söylemek istersin?

Evet, bu haberleri ben de duydum. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ilgisinden haberim vardı. Kendime her zaman Türkiye’de Galatasaray haricinde bir kulübe dönmeyeceğimi söyledim. Çünkü Galatasaray’la çok iyi bir iletişimim var. Bu yüzden Fenerbahçe veya herhangi bir kulübe gitmek istemedim. Onlara saygı duyuyorum, kesinlikle çok büyük kulüpler ama gerçekten gitmek istemedim. Eğer beni isteyen kulüp Galatasaray değilse başka bir kulübe gitmeyecektim. Bu benim kararımdı. Galatasaray’ın yöneticileri, takımdaki oyuncular ve taraftarlarla çok iyi bir ilişkim vardı. Tamamen bu yüzden.

“TARAFTARLAR SAKİN VE SABIRLI OLMALI, ZAHA’NIN İSTATİSTİKLERİ ORTADA”

Galatasaray’ın sezon başında transfer ettiği takım arkadaşın Wilfried Zaha, performansı nedeniyle son haftalarda eleştiri oklarının hedefi oldu. Zaha’ya yöneltilen eleştirileri nasıl değerlendiriyorsun?

Wilfried Zaha'ya karşı biraz sabırlı olmak lazım. Bazı insanlar Türkiye Ligi’nin kolay olduğunu düşünüyor ama hangi lig olursa olsun futbolcu olarak kendinizi adapte etmeniz gerekiyor. Süper Lig, gerçekten özel bir lig. Bu ligin içinde çok fazla tutku ve heyecan var. Türk taraftarlar, futbolu gerçekten çok seviyor. Süper Lig’e transferiniz gerçekleştiğinde sizden her zaman harika işler bekliyorlar. Sizin hemen geçmişinize ve daha önce oynadığınız kulüplere bakarak sizinle ilgili çok büyük beklentilere giriyorlar. Bu beklentilere cevap veremediğiniz zaman taraftarlar olağanüstü şekilde size tepki gösteriyorlar. Ama ben Zaha’nın kötü bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Her maçta 90 dakika oynamamasına rağmen istatistikleri ortada. Geldiğinde ufak bir sakatlık da yaşamıştı. Bence taraftarların onun için biraz daha sakin ve sabırlı olması lazım. Zaha, sakatlığını atlatıp yüzde yüz performansına döndüğü zaman taraftarların çok daha iyi bir Zaha göreceklerine eminim.

“ŞAMPİYONU DERBİ BELİRLER AMA UMARIM GALATASARAY KAZANIR”

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk için kıyasıya yarışıyor. Galatasaray'ın 84, Fenerbahçe'nin ise 82 puanı var. Şampiyonluk yolunda hangi takımı daha avantajlı görüyorsunuz?

İkisi de çok büyük takım. Galatasaray, şu an lider ama şampiyonluk yarışı son maça kadar sürecek gibi duruyor. Bence şampiyonluk aralarında oynayacağı derbi maçında belli olacak. Galatasaray’ın sahasında iyi bir derbi mücadelesi bekliyorum. Zorlu bir yarış olacak ama umarım şampiyonluğu Galatasaray kazanır.

“MAÇ ÖNCESİ ISINIRKEN BİLE O ATMOSFERİ HİSSEDEBİLİYORDUNUZ”

Galatasaray'ın sahasındaki atmosfer ve taraftarların tutkusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Orada futbol oynarken neler hissettiniz?

Galatasaray’ın stadyumu ve taraftarları, tek kelimeyle harikaydı. Orada oynadığım hiçbir iç saha maçını unutmuyorum. Sahamızda oynadığımız her maç sanki bir final maçı oynuyormuş gibi geçiyordu. Maç öncesi ısınırken bile o atmosferi hissedebiliyordunuz. Bu çok fantastik bir olaydı. Oradaki taraftarlar, kulüplerine ve oyuncularına bayılıyorlar. Onları hayal kırıklığına uğratma gibi bir lüksünüz olamaz. Yoksa taraftarlar sizi kabul etmezler. Bazı insanlar, Galatasaray taraftarının kulüplerine ne kadar bağlı olduğunu ve sevdiklerini anlamıyorlar. Taraftarlar, sizden onların kulüplerine olan bağlılıklarını ve tutkularını sizin de yaşamanızı bekliyorlar. Onlar kulüpleri için her şeylerini vermek isterler, aynı şekilde futbolculardan da takımları için her şeylerini vermelerini isterler. Galatasaraylı taraftarların bu tutkularına bayılıyordum.