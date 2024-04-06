Galatasaray eski yöneticisi Adnan Öztürk'ten Süper Kupa çağrı: Biz de U19 takımımızla çıkalım! 10-0 yensek ne anlamı olacak

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Galatasaray’ın eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk, Fenerbahçe’nin Süper Kupa’ya U19 takımı ile çıkması durumunda sarı kırmızılıların da genç futbolcularla sahada yer alması gerektiğini söyledi. 2 ezeli rakip arasındaki gerginlik ve Süper Kupa tartışmalarını Radyospor’a değerlendiren Öztürk şu ifadeleri kullandı: "Türk sporsever olarak Süper Kupa için dönen tüm problemleri bitirmemiz lazım. Baktığımızda Fenerbahçeli dostlarımızın söylediği sözler çok yanlış, hiç yakışmıyor."

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ÇOCUKLARA SAYGISIZLIK DEĞİL Mİ?

Fenerbahçe, Süper Kupa’ya U19 ile çıkacaksa, Galatasaray da U19 takımıyla çıkmalı. Galatasaray’a bu yakışır. Fenerbahçe U19’daki çocuklar da bizim çocuklarımız. Ama o gencecik çocukları Galatasaray’ın as kadrosuna karşı çıkarmak büyük yanlış olur. Çocukları savaşa götürür gibi olur mu? Saygısızlık değil mi? Ayrıca bu tür hareketler Şanlıurfalılar’a da ayıp. Bence Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına Türk gençlerinin oynadığı bir maç yakışır.

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BEN OLSAM ÇOKTAN KARAR VERİLİRDİ

Galatasaray’ın asaletine yakışır bir karar alması gerektiğini vurguluyorum. Bu teklifim Galatasaray yönetiminde nasıl yankı bulur, bilemem. Galatasaray’da yetkili olsam bu karar çoktan verilirdi. Yani bizimkiler 10-0 yense ne anlamı olacak. Fenerbahçe’nin kararını tartışmıyorum. Burada Galatasaray’ın asaletine yakışır bir karar alması gerektiğini vurguluyorum. Böylece tüm dünyaya Galatasaray’ın asaletini göstermiş olacağız.”