Fenerbahçe'den Süper Kupa için 2 yeni karar! Katılım olmayacak

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7 Nisan'da oynanması beklenen ancak Fenerbahçe'nin U19 takımı ile çıkma kararı aldığı Süper Kupa maçı öncesi sarı lacivertlilerde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni bir karar daha alındı.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray karşısın U-19 takımıyla sahaya çıkması beklenen sarı lacivertlilerin Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısına katılmama kararı aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin, 7 Nisan Pazar günü maçtan 3 saat önce Şanlıurfa'ya gideceği ifade edildi.

EROL BİLECİK NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız. Süper Kupa maçı 90 dakika sürmeyecek." açıklamasını yapmıştı.