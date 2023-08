Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çağrı: 3 başkan susarsa Türk futbolu düzelir

Haberin Devamı

Hürriyet Yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini yorumladı.

1- Türk takımları kritik play-off haftasına giriyorlar. Beklentileriniz neler? Hafta sonu lig maçlarının ertelenmesi sizce doğru bir karar mı?

UĞUR MELEKE: BELÇiKA-HOLLANDA HER YIL ERTELiYOR

Avrupa’da 4 temsilcimiz var ve Allah korusun sadece 2 kötü akşam geçirirsek bir anda tek temsilciye düşme riskimiz söz konusu. Yani bu tur, bizim seviyemizde ülkeler için en kritik tur. Belçika ve Hollanda da zaten aynı sebeple erteleme kararı alıyor her yıl.

Galatasaray ve Fenerbahçe, yıllık 50-60 milyon Euro’nun üzerinde maaş verdikleri takımlar kurdular. Beşiktaş önemli transferler yaptı. Bu maliyetlerin karşılanması için gruplara kalınması şart. Konferans Ligi’nde bir galibiyetin ödülü, Süper Lig’in altı katı.

Mesele elbette sadece maddi değil, işin bir sürü endirekt boyutu var. Avrupa’da varsanız hayattasınız, futbolcu için cazipsiniz. 5 büyük ligden ayrılan futbolcuya tek başına Süper Lig cazip gelmez, Avrupa’da oynuyorsanız Avrupalısınızdır.

FIRAT AYDINUS: TFF’NiN HAMLESi DOĞRU

Kesinlikle doğru karar... Bunu Hollanda ile Belçika da yaptı ve sadece play-off turunda yaptı. Bu detayı hatırlatmak lazım...

Sanki her zaman iptal edecek gibi kanıya düşmemek lazım. Ama temsilcilerimizin oynayacağı bu tur gruplara kalmak açısından çok kritik. Türkiye Futbol Federasyonu’nun doğru bir karar aldığını düşünüyorum ve bu yönde kulüplere yazı gitti. Kulüpler ile istişare içinde bulunup karar alınması daha iyi tabii ki.

GÜNTEKiN ONAY: TEK SEFERE MAHSUS DOĞRU KARAR

4 temsilcimizin de gruplara kalması ülke puanı açısından çok önemli. Galatasaray’ın Molde’ye karşı hem tecrübe hem de kalite bakımından net favori olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’nin rakibi Twente genç bir ekip ve kendi liginde oynadığı 2 maçı da kazandı. Hollanda ekolü ofansif açıdan her zaman tehditkar olabilir. Fenerbahçe’nin özellikle savunmada Twente, önünde dikkatli olması şart. Beşiktaş’ın rakibi Dinamo Kiev’de ise Lucescu faktörü gözardı edilmemeli. Her ne kadar savaş yüzünden çok güç kaybetmiş olsalar da Kiev tehlikeli bir rakip. Adana Demirspor’un rakibi Genk ise her yıl Avrupa’da oynayan yetenek ile hızı birleştiren yetiştirici bir kulüp. Avrupa’da şu ana kadar oynadıkları 4 maçın hiçbirini kazanamadılar. 4’te 4 neden olmasın? Maçların ertelenmesi ise tek sefere mahsus doğru bir karar. Çünkü Play-off turunun telafisi yok.

MEHMET ARSLAN: ÇAĞ DIŞI BiR UYGULAMA

Hoş geldin 90’lı yıllar. Bu çağ dışı uygulama o zamanlar çok sık hayata geçirilirdi. 2023 yılında yine aynı uygulama. Bu açıkça, “Benim ligim değersiz” demek. Her takım kadro planlamasını bu maçların takvimine göre yaptı. O derin kadrolar maçlar ertelensin diye mi kuruldu? Kusura bakmayın içime sinmedi bu karar. Benim İngiliz, İtalyan ya da Alman sporseverden farkım ne? Hem lig, hem Avrupa heyecanımı öldürmeye kimin ne hakkı var?

2- Beşiktaş ilk yarı daha etkili olduğu Pendik maçının 2. yarısında galibiyeti koruyamadı. Sizce sorun neredeydi? Beşiktaş’ta bir düşüş var mı?

MEHMET ARSLAN: TÜM SUÇU HAKEME YÜKLEMEK HAKSIZLIK

Ligin 3 favorisi var. Bunlardan biri de Beşiktaş. Gedson Fernandes bu sezonun oyuncusu olmaya hazır. Derin bir kadroya sahipler. Pendik maçında yaşadıkları, Fenerbahçe’nin geçen sezon yaşadığı travmaları hatırlattı bana. Ama asıl önemlisi maç sonrası yapılan açıklamalar. Bu açıklamalar her takımı öz eleştiriden uzaklaştırır. Tüm suçu hakeme yüklemek haksızlık. Bu açıdan başta başkan sayın Ahmet Nur Çebi olmak üzere herkesi aklı selime davet ediyorum. Ve iddia ediyorum 3 başkan susarsa Türk futbolu düzelmeye başlar.

UĞUR MELEKE: ŞENOL GÜNEŞ’iN HAMLELERi BEŞiKTAŞ’I GERiYE GÖTÜRDÜ

Beşiktaş ligde ilk iki maçta da aslında iyi Futbol oynamadı. Kıvılcımlar var sadece. K.Gümrük maçının ikinci yarısında biraz vites artırarak 3 puanı kurtarmıştı. Ama Pendikspor maçının ikinci yarısında doğruları yapan taraf Osman Özköylü idi. Şenol Güneş’in yaptığı her değişiklik takımı geriye götürdü, Oxlade çok erken girdi. Sonra da 70’te Amir çıkınca orta saha tamamen kaybedildi. Gol penaltıyla geldi ama zaten çoktan geliyorum diyordu. Osman Özköylü’nün 46’da yaptığı Romero değişikliği sonrası Pendikspor oynadığı futbolla 1 puanı hak etmişti.

GÜNTEKİN ONAY: PENDiK KARŞISINDA FiZiKEN TÜKENMiŞ BiR TAKIM GÖRDÜK

Beşiktaş’ın fiziksel olarak Pendik maçında adeta tükenmiş olduğunu gördük. Siyah beyazlı takımın en kısa zamanda kadro rotasyonunu en azından 14-15 hazır oyuncuya çıkartması şart. Özellikle orta alanda alternatifler kısıtlı, Aboubakar, Gedson ve Masuaku’nun hiç alternatifi yok. Cenk ve Ghezzal’in dönüşleri; Chamberlain, Rebiç ve Rashica’nın da form tutmalarıyla Şenol Güneş’in eli güçlenecektir.

FIRAT AYDINUS: BEŞiKTAŞ KAZANSA ‘SORUN NE?’ DiYE BiR ELEŞTiRi OLMAZDI

Beşiktaş’ta düşüş var’ demek çok doğru olmaz. Zaten idari kadro olarak aslında Beşiktaş’ın genel kadrosu iyi ama transferde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gölgesinde kaldığı için bu nedenle eleştiriliyor.

Salih, Gedson ve Aboubakar’un performansı yüksek. Ama o Beşiktaş’ın saha içi lider karakterli bir oyuncuya ihtiyacı var. Gerçi skor 2-0 olsa ve galip gelse, ‘Beşiktaş’ta sorun ne?’ diye bir eleştiri olmazdı

3- Derbide yine bir İcardi imzası var. Arjantinli 6 derbide 8 golle müthiş bir seri yakaladı. Siz Trabzon maçında İcardi dışında neler gördünüz?

FIRAT AYDINUS: iCARDi GiBi TORREiRA DA VAZGEÇiLMEZ BiR OYUNCU

İcardi büyük yıldız ve büyük golcü. G.Saray için vazgeçilmez bir oyuncu olduğu aşikar. Vazgeçilmezlere Torreira’yı da dahil etmek gerek. Ama hâlâ ideal 11 konusu G.Saray’da tam oturmadı. Gördüklerimiz yanında tabii ki göremediklerimiz de önemli. Tete, Zaha ve Ziyech gibi futbolcuların G.Saray’a katacakları anlamında. Forvet hattına tapılan takviyelerle birlikte kanatlar ordusu olan G.Saray’da orta sahada problem var. Tüm yük bu bölgede Torreira’ya binecek gibi gözüküyor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde bu yükü nereye kadar sırtlayabilecek?

GÜNTEKİN ONAY: iCARDi ÇOK KLAS ANCAK DAHA ÇOK POZiSYONA SOKULMALI

Galatasaray, yüksek kazanma arzusu ve kararlılığıyla oynadı ancak yine de Trabzonspor’un her alandaki yetersizliğine rağmen az pozisyon üretebildi. Yoğun maç takvimi ve hemen hemen hep aynı kadroyla oynaması bunda etken. Mauro Icardi çok klas ama arkadaşları onu daha fazla pozisyona sokmalı. Barış Alper ve Kerem, Arjantinli golcüye beklediği fırsatları hazırlayamadı. İlk golde her ne kadar asisti Kerem yapsa da Trabzon’un çıkarken yaptığı top kaybı ile oluşan bir pozisyondu.

MEHMET ARSLAN: GALATASARAY’IN EN BÜYÜK FARKI TEMPOSU VE PRESi

Bu hafta izlediğim en mükemmel karşılaşmaydı. G.Saray’ın, şu anda diğer takımlardan en büyük farkı tempo ve presi. Rakibin oyun kurmasına izin vermiyorlar ve dönen topların çoğuna sahip oluyorlar. Trabzon maçında da bunu sahaya yansıttılar. G.Saray’ı şimdilik diğer rakiplerinden ayıran en önemli özellik bu. Lige daha hazır başladılar. Açıkçası bu tempoları beni Şampiyonlar Ligi grup maçları için şimdiden heyecanlandırıyor.

UĞUR MELEKE: iCARDi LiGiN ÜZERiNDE AMA TORREiRA’NIN DA YERi AYRI

İcardi net olarak bu ligin üzerinde bir oyuncu. Özel hayatında bazı aksaklıklar yaşamasa onu 30 yaşında Süper Lig’de değil, belki de Premier Lig’de ve Arjantin Milli Takımı’nda izliyor olurduk. Büyük futbolcular büyük maçlarda sahneye çıkar, o da öyle yapıyor. Ancak onun yanına G.Saray’ın atak sürekliliğinin anahtarı, bir oyun okuma ustası Torreira’yı da yazarım. Kayseri’deki tutuk görüntüyle İstanbul arasındaki en önemli fark bence Torreira idi. Onun geri kazandığı toplar, G.Saray’ın atak süreklilik sırrı.

4- F.Bahçe 6. resmi maçında 6. galibiyetini Samsun’da aldı. Cengiz asistle başladı. Dzeko seriyi sürdürdü. Yenileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE’NiN YENiLERi OYNAYARAK VE HAZIR GELDi

F.Bahçe’nin bence bu yılki transferlerinin önceki senelerden en büyük farkı, oynayarak geliyor olmaları. Tadiç geçen sene ligde 34’te 34 ilk 11 oynamış. Fred bir sezonda 56, Dzeko 54 maça çıkmış. Cengiz ligin ikinci yarısında 19’da 18 maç ilk 11’de. Szymanski sezonun son 2-3 ayı maç kaçırmamış. Transferler eski takımlarından oynayarak ve hazır durumda gelince, bence burada da bıraktıkları yerden devam ettiler. Sahaya bu sezon ilk kez adım atan Cengiz asist yapıyor. Szymanski 6 maçta 3 gol-3 asistle başlıyor. Fred attı, iptal oldu. Yani hazır gelmiş hepsi.

FIRAT AYDINUS: EN ÖNEMLi FAKTÖR YILDIZ OYUNCULARIN UYUMU

Yıldızlar karması yapıp All-star takımında oynatsanız da özel oyuncuların takım uyumu önemli bir faktör. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Yeni katılan çok oyuncu oldu. Evet, Cengiz katkı verdi ama şimdi Tadic’in Szymanski’nin gerçekten çok önemli olduğunu önceki 5 maçta gördük. Yeni gelenlerde bence en büyük farkı Tadic, Szymanski ve Dzeko yaratacak. Diğerleri takım oyununu yukarıya taşıyacak yeni katalizörler, Ayrıca Cengiz ve Dzeko’nun uyumu sezon boyu bize atılacak gollerde baş rolleri alacağına sinyal verdi.

MEHMET ARSLAN: TEMPOYU YAKALADIĞINDA BAŞKA BiR F.BAHÇE OLACAK

İki ayrı analize ihtiyacı var F.Bahçe’nin. 1.’si yeniler. Başta Dzeko ve Fred hepsi kaliteli oyuncular. Hele Fred. Top hep ona gelsin istedim izlerken. Tadiç’in pasıyla attığı gol (ofsaytı ama) mükemmeldi. 2.’si ise tempo ve baskı. Takım henüz İsmail Kartal’ın arzuladığı tempoya ulaşmış değil. Galibiyet tempodan daha çok kaliteli kadronun eseri. Ama ilerleyen dönemde o tempoyu yakalama potansiyeli çok yüksek bir takım geliyor.

GÜNTEKİN ONAY: KALiTE YÜKSEK OLUNCA UYUM SORUNU DA YAŞANMIYOR

F.Bahçe, kadro kalitesini lig seviyesinin üzerindeki transferleriyle artırdı ve bu da sahaya yansıyor. Dzeko, Tadiç ve Fred’in kalitesi tartışılmaz. Szymanski ve Cengiz de problem çözecek oyuncular. Kalite yüksek olunca uyum sorunu olmuyor. Tek sorun ön alan baskısını daha yoğun ve uzun süreli yapabilmeyi sağlamak.