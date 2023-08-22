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Altay Bayındır’a yönetimden izin çıktı! Antrenmanda yer almadı

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#Transfer#Fenerbahçe#Altay Bayındır
Altay Bayındır’a yönetimden izin çıktı Antrenmanda yer almadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 19:18

Fenerbahçe yönetimi, milli file bekçisi Altay Bayındır’a transfer görüşmeleri için izin verdi. Fenerbahçe'de FC Twente ile oynanacak maçın hazırlıkları sürerken Altay Bayındır yer almadı.

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Yeni sezon planlaması için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, eksik bölgelere takviyeler yapmaya devam ederken, değiştirmek istedikleri oyuncularla da yolları ayırıyor. Bir süredir eleştirilerin odağında yer alan Altay Bayındır, transfer görüşmeleri için yönetimden izin aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda ekibi FC Twente ile oynanacak maçın hazırlıklarına bugün başlarken milli kaleci, idmanda yer almadı.

Avrupa’da farklı kulüplerin talip olduğu Altay Bayındır’ın menajeriyle birlikte transfer görüşmelerini sürdürmek üzere yurt dışına çıktığı öğrenildi. Milli file bekçisi transferindeki son detayları halletmesinin ardından sarı-lacivertli ekipten ayrılacak.

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#Transfer#Fenerbahçe#Altay Bayındır

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