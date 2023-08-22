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Beşiktaş'ta Serhan Çetinsaya'nın istifasının perde arkası! Sergio Ramos detayı...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serhan Çetinsaya#Sergio Ramos
Beşiktaşta Serhan Çetinsayanın istifasının perde arkası Sergio Ramos detayı...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 22:58

Beşiktaş, Sergio Ramos ve Anderson Talisca transferlerinde masadan kalktığını resmen açıklarken Asbaşkan Serhan Çetinsaya istifa kararı aldı. Asbaşkan Serhan Çetinsaya'nın istifa kararı almasının perde arkasında Sergio Ramos transferinin olduğu ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ta Asbaşkan Serhan Çetinsaya'nın istifa kararı almasının arkasındaki nedenin Sergio Ramos transferinde masadan kalkılmasının olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Galatasaray’la 16 milyon Euro bandında görüşen Sergio Ramos ve ağabeyini, 13 milyon Euro’ya ikna etti.

Çetinsaya, yönetim kurulunu da “Bu transferin tüm maliyetini şahsi olarak üstleneceğim” diyerek ikna etti.

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Beşiktaşta Serhan Çetinsayanın istifasının perde arkası Sergio Ramos detayı...

Serhan Çetinsaya

Prensipte anlaşma sağlandığı için, Sergio Ramos cephesi Serhan Çetinsaya’yı İspanya’ya davet etti.

Çetinsaya, Ramos’la birlikte Türkiye’ye dönme planı yaparken, Beşiktaş’ın “Talisca ve Sergio Ramos transferlerini gerçekleştirmiyoruz” açıklaması geldi.

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Açıklamaya kızan Serhan Çetinsaya, sabah erken saatlerde yönetim grubuna istifa edeceğini aktardı.

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#Beşiktaş#Serhan Çetinsaya#Sergio Ramos

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