Son Dakika: TFF açıkladı: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un lig maçları ertelendi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi.

TFF yaptığı açıklamayla dört takımımızın hafta sonu oynayacağı karşılaşmaların ileri bir tarihte gerçekleşeceğini duyurdu.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

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Kulüplerimizin Play Off turundaki rakiplerinin de bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ilgili Federasyonlar tarafından ertelenmiş olması da dikkate alındığında, Federasyonumuzun UEFA Kupalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır.

Yukarıda izah olunan nedenlerle bu hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.

Bu vesileyle alınacak her ülke puanının oldukça önemli olduğu bu sezonda, Play Off turunda oynayacakları müsabakalarda kulüplerimize başarılar dileriz.

HAFTA İÇİ AVRUPA MESAİSİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 23 Ağustos Çarşamba akşamı Molde'ye konuk olacak. Fenerbahçe, 24 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Hollanda ekibi FC Twente'yi Ülker Stadyumu'nda konuk edecek.

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi play-off maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ise, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika'nın Genk takımıyla ilk maçı deplasmanda oynayacak. Karşılaşma 24 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak.

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ERTELENEN MAÇLAR

Süper Lig'de Cumartesi günü oynanması planlanan İstanbulspor - Galatasaray maçı, pazar günkü Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesi ve takvimde pazartesi gözüken Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

Öte yandan Hollanda'da Fenerbahçe'nin rakibi Twente, Belçika'da ise Adana Demirspor'un rakibi Genk'in lig maçları bu hafta ertelendi.