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Avrupa'daki rakiplerimizin lig maçları ertelendi! Gözler TFF'de...

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#TFF#Erteleme#Avrupa Maçları
Avrupadaki rakiplerimizin lig maçları ertelendi Gözler TFFde...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 14:43

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri Molde, Twente, Dinamo Kiev ve Genk’in rövanş maçları öncesi oynayacakları ulusal lig maçları ertelendi.

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Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının rakiplerinin rövanş maçları öncesi liglerinde oynayacakları mücadeleler ileri bir tarihe ertelendi.

Galatasaray ile karşılaşacak Norveç ekibi Molde'nin ulusal liginde Viking ile bu hafta oynayacağı maç, 30 Eylül Cumartesi gününe alınırken, Beşiktaş ile karşılaşacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in 27 Ağustos Pazar günü ligde Veres Rivne ile oynayacağı mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

Fenerbahçe'nin rakibi Hollanda takımı Twente’nin ligde Vitesse'yi konuk edeceği karşılaşma da 27 Eylül Çarşamba gününe alınırken, Adana Demirspor ile karşılaşacak Belçika kulübü Genk'in ligde Club Brugge ile 27 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

GÖZLER TFF'DE

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Sabah'ın haberine göre TFF; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un gelecek hafta Süper Lig'de oynayacağı maçları erteledi.

Resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

Federasyonun, aldığı kararı kısa süre içinde açıklamasının beklendiği belirtildi.

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#TFF#Erteleme#Avrupa Maçları

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