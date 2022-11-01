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Hürriyet Yazarları Fırat Aydınus, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde 12. haftanın karşılaşmalarını ve yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı.

1- G.Saray, 3 haftalık galibiyet özlemini Karagümrük karşısında bitirdi. Sizce sarı kırmızılılar derbiye hazır mı? Maç için öngörünüz nedir?

MEHMET ARSLAN: SÜREKLi ZORLANAN BiR TAKIM OLDULAR

Galatasaray için iyi şeyler yazmak isteniz bile bu mümkün olmuyor. Hâlâ oyuncuya dayalı bir sistemleri var. Sezon başından beri bunu aşamadılar ve aşamıyorlar. Kanatları son derece yetersiz. Orta alan yaratıcılığı yine bir oyuncunun performansına bağlı kalıyor. Bu durum onları lig ve derbi için favori bir takım havasına sokamıyor. Sürekli zorlanan bir takım oldular. Ben derbi için önce beraberlik sonra da Beşiktaş galibiyeti diyorum.

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UĞUR MELEKE: ORTA SAHA HÂLÂ KIRILGAN

Hafta sonunda F.Bahçe ilk 11’de 5 yerli oyuncuya yer verdi. Beşiktaş tüm bir ikinci yarıyı 6 yerliyle oynadı. G.Saray’sa her hafta sahaya sürecek 3 yerli arıyor! Ben hep yabancı sınırlaması fikriyle savaştım ama eğer böyle bir uygulama varsa, bunu transfer dönemi öncesinde de biliyorsanız, planlamanızı buna göre yapmalıydınız. G.Saray muhtemelen bu kış transfer döneminde yerlilere yönelecek, artık bu 8+3 krizini aşacaklardır herhalde. Okan Buruk’un derbide orta sahada Torreira-Midtsjö-Oliveira üçlüsüne ihtiyaç duyabileceğini düşünüyorum. Hâlâ kırılgan görünüyor zira G.Saray orta sahası.

FIRAT AYDINUS: BERABERLiK BiLE BURUK iÇiN RiSKLi SONUÇ

Derbi öncesi Galatasaray için büyük bir moral oldu. Bu galibiyete taraftarın ve takımın ihtiyacı vardı. Belki de mevkisinin üçüncü alternatifi olan Emre Taşdemir‘in performansı 8+3 sisteminde Okan Buruk için büyük bir kazanç oldu. Takımların puan cetvelindeki yeri ve performans olarak durumları ne olursa olsun derbilerin havası başkadır. Bu maça Okan hoca, futbolcular ve taraftarlar farklı bir motive ile hazırlanacaktır. Ev sahibi olduğu derbide tek parolası galibiyet olacaktır. Çünkü teknik adam değişikliğinden sonra farklı bir konsantrasyonla derbiye çıkacak Beşiktaş karşısında değil mağlubiyet, beraberlik halinde bile Buruk hakkında kamuoyunda oluşturulan soru işaretleri çoğalacak gibi duruyor.

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GÜNTEKiN ONAY: GOL SORUNU BiTER AMA...

Galatasaray, 33. dakikada 10 kişi kalan rakibine özellikle ikinci yarıda çok yoğun bir baskı kurdu ancak bulduğu pozisyonların sadece 4’te 1’ini sonuçlandırabildi. Mauro İcardi ve Dries Mertens’in formlarını artırması, Juan Mata’nın da katılımıyla gol sorunu da ortadan zamanla kalkacaktır. Galatasaray’ın sorunu; ilk 11’de 3 Türk oyuncu tercihi kimlerden yana olacak? Emre Taşdemir ve Emin Bayram Karagümrük maçında iş gördüler ama derbide ofansif olarak çok daha güçlü bir rakibe karşı oynayacaklar.

2- Beşiktaş’ta teknik adam değişikliği sonrası hava olumlu. Güneş’in yeniden göreve gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

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UĞUR MELEKE: SPORCUNUN ZEVK ALDIĞI BİR OYUN ORTAYA ÇIKTI

Aslında Şenol Güneş çok büyük bir mucize yaratmadı, futbolu seven, bu spora kafa yoran, iyi bir oyun seyretmek isteyen hemen herkesin gönlünden geçenleri uygulamaya koydu. Beşiktaş’ın kaliteli kadrosunun zincirlerini çözdü. Valerien İsmael’in tek tip oyun stratejisiyle zincirlediği yıldızlar özgürleşince de daha keyifli bir futbol çıktı ortaya. Sporcunun da, antrenörün de, seyircinin de daha fazla zevk aldığı bir oyun. Futbol ayakta ve ayakla oynanınca güzel.

GÜNTEKiN ONAY: YAPTIĞI AKILCI HAMLELERLE iLK MAÇTA FARKINI GÖSTERDi

Şenol Güneş takımın ihtiyacı olan özgüveni daha ilk günden aşıladı. Sürekli golü düşünen mantalite ile de fark yarattı. Cenk Tosun’u son derece verimli kullandı ve Wout Weghorst’un da yükünü azalttı. Oyuna, yaptığı hamleler ile de akıl koydu ve tek antrenmana çıkmış olmasına rağmen 5 golle kazandı.

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FIRAT AYDINUS: FUTBOLCULARIN HIRSI, iSTEĞi VE AZMi HEMEN ARTTI

Takımda ve taraftarlarda bir enerji yüklemesi olmuş gibi. Oyun sistemi ve futbolcuların teknik performansında çok fark beklemek doğru olmazdı zaten. Ama mental anlamda farklılık hemen göze çarptı. Şenol Güneş’in gelişiyle oyuncuların sahadaki hırsı, azmi, daha fazlasını yapma isteği hemen arttı. Taraftar dahi kendine gelmiş. İsmael ile oluşan gelecek kaygılarını bir tarafa bırakıp maç boyu takımlarına destek verdiler. Ama unutulmasın ki teknik adam değişikliği takımlarda bu çehreyi anlık değiştirmiş olsa da, Dünya Kupası arasına kadar 2 haftalık süreci beklemek, değerlendirme adına çok önemli olacak.

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MEHMET ARSLAN: ŞENOL GÜNEŞ’Li BEŞiKTAŞ iÇiN ASIL SINAV BU HAFTA

Yeni bir başlangıç yaptı Beşiktaş. Ve bu başlangıç ile birlikte bir anda bazı futbolcular kendilerini 11’de buldu. İlginç değil mi? Neyse. Ümraniye maçını İsmail de takımın başında olsa kazanırdı Beşiktaş. Asıl test bu hafta. Oyunda değişen bir şey yok ama tribün, futbolcu ve kenar yönetimi arasında güzel bir enerji vardı. Belki de ihtiyacı buydu Beşiktaş’ın. O enerjiyi yeniden hayata geçirdiler. Bu tür değişimlerde ilk 1-2 hafta yükseliş çok doğal. Bundan sonrası Şenol Güneş’in ustalığına ve camiayı yönlendirebilmesine bağlı. Pazar günkü oyun lig için de, derbi için de yeterli değil.

3- Türk futbolunun gündeminde bir kez daha yabancı hakem var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yabancı hakem tartışmalarını?

FIRAT AYDINUS: GETiRiN GETiRiN BAKALIM SORUNLAR ÇÖZÜLECEK Mi?

Türk hakemliği için üzücü. Hakem ve VAR kadrosu ayrılmadan önce altyapısı oluşturulmadan, öngörüsüz bir adım atılmıştı. Yabancı hakem konusunda da benzer şeyler yaşanacak gibi. Amaç; belli bir kesimi mutlu etmek. Yabancı hakem getirildiğinde bütün dertler bitecek zannediliyor. Getirin getirin bakalım, tüm sorunlar çözülecek mi görelim. Bu hayranlık nedir? Vallahi bize bizden daha fazla zarar veren kimse yoktur. Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmeye giden hakemimizi oradaki gurbetçilerimiz nasıl karşıladı gördük. Sonuçlarının ne olacağına bakılmaksızın yabancı hakem denensin de herkes rahatlasın artık.

MEHMET ARSLAN: YABANCI HAKEM DEĞiL YABANCI YÖNETiCi GELMELi

Yakın tarihte bazı yöneticiler, bir VAR operatörü için “Terör örgütü üyesi” demişti. TFF bu iddialar için savcılığa başvurdu. Savcı, bu beyleri çağırdı, “İddianız ciddi, anlatın” dedi. Nasıl bir ifade verdiler savcıya biliyor musunuz: “Valla biz de bir kanıt yok. Öyle söylendiğini duyduk.” PES DEĞİL Mİ! Hakemler tamamen ak kaşık değildir ama beceriksiz yöneticilerin günah keçisidir. Tüm suçu onlara yüklerler olur biter. Bence yabancı hakeme değil, yabancı yöneticiye ihtiyaç var.

UĞUR MELEKE: TÜRK FUTBOLUNU ÇOK DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLiYOR

Türk futbolu o kadar kötü yönetiliyor, o denli akıl-izan ve mantıktan uzak kararlar alınıyor ki, bu konuda da makul bir rota bulunamamasına şaşırmıyorum. Bir grup zengin müteahhit, futbola 20-25 yıl onurla hizmet etmiş Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi hakemleri istemediler. Sebepsiz bir kakofoni yarattılar. Şimdi de geriye kalanları istemiyorlar. Çünkü ne istediklerini bilmiyorlar! Oysa bu kadar gürültü çıkarmaya gerek yoktu, çözüm çok basitti: Kamil Abitoğlu, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tarık Ongun, Bahattin Çakır gibi hakemliği bırakan değerli isimleri VAR odasına oturtacaktınız. Türk futbolu çok kötü günleri geride bıraktı, daha kötü günler bekliyor.

GÜNTEKiN ONAY: SKANDAL HATA ARTIK YOK SORUN STANDARTSIZLIKTA

Bizdeki hakem hataları ve VAR uygulamalarındaki standart Premier Lig’in dahi önünde. İngiltere’de, İtalya’da VAR’a rağmen skandal hatalar oluyor. VAR sistemi varken hatalar tabii ki olabilir ancak skandal hakem hatası artık olmuyor. Sorun standartsızlıkta. Yabancı hakem bir kez getirirsek işin içinden çıkamayız ve herkes yabancı ister.

4- F.Bahçe bir maç eksiği olmasına rağmen lider. 11 maçta 34 gole ulaştılar. Sizce bu çizgi sürer mi, Avrupa’da hedef ne olmalı?

GÜNTEKiN ONAY: JESUS, UYUŞUK FUTBOLUN DEĞiŞMESi iÇiN BiR ŞANS

Bu grafiğin devam etmemesi için hiçbir neden yok. Hatta takım daha da gelişecektir. Jesus tüm oyunculardan, farklı formasyonlardan verim alıyor. Her hafta söylüyorum: Jesus Türk futbolunda tüm ezberleri bozmaya devam ediyor ve adeta teknik adamlık dersi veriyor. Haftada 3 maç, yorgunluk, yoğun takvim mazereti yok. Hakem konuşmuyor. Öne geçtikten sonra rölanti oyuna dönmüyor, sürekli kafasında rakip kale ve baskı var. Bence Jesus sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolunda mantalitenin ve uyuşuk futbolun değişmesi için de bir şans.

MEHMET ARSLAN: AYNI SÖZÜ PEREiRA DA SÖYLEMiŞ AMA KIYAMET KOPMUŞTU

Jesus’un “Avrupa Kupası kazanamayız” ifadelerini Pereria da söylemiş, kıyamet kopmuştu. Şimdi kimse sesini çıkaramıyor. Niye? Korkuyorlar Jesus’u eleştirmekten. Oysa iki hoca da gerçekleri söylüyor. Ama iki yüzlü bir eleştirmen gerçeği var bu ülkede. Biri başarılı diye susuyorlar, diğerini zayıf diye eziyorlar. Sosyal medya linci gibi. Onun için eleştirmenlerden çok, hocaların sözleri daha önemli benim için. Fenerbahçe’nin 5-2’lik galibiyeti güzel ama oyun temposu geçen haftalardan düşüktü. 103 gol rekoru için bu ortalamanın bir tık daha üstü gerekiyor.

FIRAT AYDINUS: FENERBAHÇE HAKKINDA TAHMiN YAPMAK GERÇEKTEN iMKANSIZ

F.Bahçe’deki bu gidişat 1988-89 sezonundaki 103 gollü rekoru kırmaya aday. Bu çizginin sürüp sürmeyeceğini ve Avrupa’da nereleri hayal edilir sorusunun cevabını bulmak ve bilmek zor. Çünkü buna cevap verebilmek için Jesus’un ne yapacağını tahmin etmek gerekiyor. Kadroda bu kadar rotasyon yapması ve riskli oyun oynatması; kamuoyunun hatta kendi futbolcusunun dahi Jesus’un ne yapacağı hakkında tahmin yapmasını engelliyor.

UĞUR MELEKE: AVRUPA’DAKi HEDEFLERiNiN BÜYÜK OLDUĞUNA EMiNiM

Perşembe akşamı sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Fenerbahçe. Eğer grubu lider bitirebilirlerse pekalâ hedefler büyütülebilir. Çünkü direkt son 16’ya kalmak hem Barcelona-Juventus-Atletico gibi devlerden bir süreliğine daha uzak durmak, hem de Mart’a kadar daha rahat bir takvimle gitmek demek. Jesus’un kariyerinde 2 Avrupa Ligi, bir Kıtalararası kupa finali yenilgisi var. Chelsea ve Liverpool’a uzatmalarda, Sevilla’ya penaltılarda kaybetti bu finalleri. Ben hocanın hedeflerinin büyük olduğuna eminim.