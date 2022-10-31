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Son dakika: Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi 'bek' bilinmezi! 4 aday var...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Son dakika: Galatasarayda Beşiktaş derbisi öncesi bek bilinmezi 4 aday var...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 07:00

Sarı kırmızılı takımdaki forma rekabeti iyice karıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşılaşmasında sağ bekte Leo Dubois-Sacha Boey, sol bek için de Emre Taşdemir-Kazımcan Karataş arasında tercih yapacak. Karagümrük maçında 1 gol, 1 asist üreten Emre forma yarışında avantajlı görünürken, sol tarafta şanslar şimdilik eşit.

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Galatasaray’ın 2-0 kazanarak 3 haftalık galibiyet özlemine son verdiği Vavacars Karagümrük maçında ‘bek’ mevkilerinde görev yapan Emre Taşdemir ile Leo Dubois’nın ortaya koyduğu futbol, sarı kırmızılı takımdaki forma rekabetine yeni bir boyut kazandırdı. Her iki futbolcunun skora da yansıyan olumlu katkıları Beşiktaş karşılaşması öncesi teknik direktör Okan Buruk’u hem sevindirdi hem de tatlı bir sıkıntıya soktu. Buruk ve ekibi şimdi derbi maçta ‘bek’ pozisyonlarında hangi oyuncuları oynatmaları gerektiği konusunda çalışıyor.

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Boey hücumda, Dubois savunmada güçlü

Buruk sağ bekte Dubois ve kart cezası sona eren Sacha Boey, sol bekte de Emre Taşdemir ile sakatlığı iyileşen Kazımcan Karataş arasında seçim yapacak. Sezonun en formda isimlerinden biri olan Boey, özellikle hücuma yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. Dubois’nın artısı ise savunma yönünün Boey’den daha güçlü olması. Sol bekteki forma yarışında Emre Taşdemir, bir adım önde görünüyor. Aylar sonra şans bulduğu ilk karşılaşma olan Karagümrük mücadelesinde 1 gol, 1 asist üreterek skora direkt tesir eden 27 yaşındaki Emre, henüz 19 yaşında olan ve dolayısıyla büyük maç tecrübesi fazla olmayan Kazımcan’dan avantajlı konumda.

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KARAGÜMRÜK MAÇINDA NE YAPTILAR?

EMRE TAŞDEMiR

Oynadığı dakika: 90
Topla buluşma: 72
Pas: 47
İkili mücadele: 7
Kazandığı ikili m: 2
Orta: 4
Şut pası: 1
Şut: 1
İsabetli şut: 1
Gol: 1
Asist: 1

LEO DUBOiS

Oynadığı dakika: 90
Topla buluşma: 89
Pas: 68
İkili mücadele: 8
Kazandığı ikili m: 4
Orta: 3
Şut: 2
İsabetli şut: 1
Şut pası: 4

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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