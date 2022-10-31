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Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal tedavi için Katar'a gitti

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#Beşiktaş#Rachid Ghezza#Katar
Son dakika: Beşiktaşta Rachid Ghezzal tedavi için Katara gitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 18:56

Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatan Rachid Ghezzal, tedavisi için Katar’a gitti. 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığını konusunda uzman bir ekip tarafından kontrolden geçecek.

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Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal sakatlıktan kurtulamadı.

NTV Spor'un haberine göre, yaklaşık 2,5 ay önce sağ ayağından sakatlık yaşayan Cezayirli oyuncu, tedavisi için Katar’a gitti.

Katar’da uzman bir ekip tarafından kontrollere tabi tutulacak 30 yaşındaki oyuncu, tedavisinin ardından İstanbul’a geri dönecek.

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Ghezzal’ın, sağ ayak tarak kemiği ve parmak eklemimde yırtık tespit edilmişti.

Ağrıları azaldıktan sonra sahalara dönen Cezayirli oyuncu, iki hafta önce oynanan Trabzonspor maçında yeniden sakatlandı. Karşılaşmada yaşadığı adale sakatlığını atlatan Ghezzal, sağ ayağındaki ağrı nedeniyle tekrar tedaviye alındı.

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#Beşiktaş#Rachid Ghezza#Katar

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