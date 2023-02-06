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G.Saray-Trabzonspor maçı sonrası flaş iddia: Halil Umut Meler sadece derbileri ve büyük maçları yönetip sezonu kapatacak!

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#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig
G.Saray-Trabzonspor maçı sonrası flaş iddia: Halil Umut Meler sadece derbileri ve büyük maçları yönetip sezonu kapatacak
Fırat Aydınus
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın hakem performansını değerlendirdi.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönettikten sonra maç alamayan Halil Umut Meler sahalara, bu sezon 8. karşılaşması olan Galatasaray-Trabzon mücadelesiyle döndü. UEFA hakem seminerine katılan Meler’in bu sezon yönettiği derbilerde farklı farklı yardımcı hakemler ile görev alması da oldukça ilginç.

EZBER BOZDULAR 

Görünen o ki Halil Umut Meler sadece derbileri ve büyük maçları yönetip sezonu kapayacak! Diğer taraftan VAR hakemliğinde sezon başından itibaren istisnasız bütün derbilerde ve büyük maçlarda görevlendirilen Alper Ulusoy bu müsabakada da aynı görevi üstlendi. İki hakem, atandıkları zorluk seviyesi yüksek maçlarda gösterdikleri performansla kesinlikle ezber bozdu.

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iYi MAÇ YÖNETTi

Maça gelince... Halil Umut Meler oyun kontrolü, verdiği kararların doğruluk oranının yüksekliği ve uyguladığı disiplin cezaları ile iyi bir maç yönetti. Oyunun kontrolünü 20. dakikada Nelsson ve Eren’e çıkardığı sarı kartlarla ele aldı. Otoritesini maç boyunca gösterdi. Tecrübeli, sakin ve özellikle özgüveni çok yüksek gözüktü. Gösterdiği sarı kartlar yerinde idi.

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G.Saray-Trabzonspor maçı sonrası flaş iddia: Halil Umut Meler sadece derbileri ve büyük maçları yönetip sezonu kapatacak

MAÇTAKi TARTIŞMALI POZiSYONLAR

· Dakika 51: Trezeguet’nin Yunus’un ayağına net basmasını görüp, VAR’a bırakmadan penaltıyı vermesi alkışa değerdi. Sarı kart çıkarması da doğruydu

· Dakika 45+3: Uğurcan ile Abdülkerim’in içinde olduğu pozisyonda iki futbolcu da kayarak topa müdahale etmeye çalışıyor ancak müdahale edemiyorlar; top arada kalıyor ve akabinde çarpışıyorlar. Burada oyunun devam etmesi doğru. Penaltı değildi.

· Dakika 48: Gbamin’in doğal konumdaki koluna top gelip çarpıyor; devam kararı doğru.

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#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig

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