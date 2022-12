Futbol şöleninde tarihi final | 'Dünyanın en iyisi' Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

Haberin Devamı

Bir aydır devam eden futbol şöleninde son perde bu akşam oynanacak Arjantin-Fransa maçıyla kapanıyor. Dev final için nefesler tutulurken, dünyanın gözü Arjantin'in deneyimli kaptanı Lionel Messi ile Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappé'nin üzerinde olacak.

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak görülen ve turnuva boyunca sergilediği performansla bu yorumun abartı olmadığını kanıtlayan Messi, kariyerindeki tek eksik kupayı kaldırmak için sahaya çıkıyor.

Mbappé ise henüz 23 yaşında olmasına rağmen üst üste ikinci kez Dünya Kupası finalinde oynama fırsatı yakalayacak. Dahası genç Fransız kariyerinin çok erken bir aşamasında iki kez final oynayan ilk isim olarak da Dünya Kupaları tarihine geçecek.

Kupanın son karşılaşması aynı zamanda gol krallığı yarışına da sahne olacak. Bir ay süren turnuvada hemen her maçta boy gösteren Messi, 5 gol, 3 asistle oynuyor ve yarışta ilk sırada yer alıyor. Hemen ardından gelen 23 yaşındaki Mbappé’nin ise 5 golü ve 2 asisti bulunuyor.

‘BU BENİM SON MAÇIM’

Turnuva başlamadan evvel, “Bu benim için son Dünya Kupası olacak” diye konuşan Messi, final karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada ise “Finale kaldığımız için çok mutluyum. Bu Dünya Kupası'nda yaşadığım her şey heyecan vericiydi” ifadesini kullandı.

Dünya Kupası finalinin kendisi için son olup olmayacağının sorulması üzerine Arjantinli yıldız, “Kesinlikle, benim Dünya Kupası'ndaki son maçım olacak. Bir sonraki Dünya Kupası'na birkaç yıl var ve orada olacağımı sanmıyorum. Bu şekilde bitirmek en iyisi" dedi.

Turnuvanın başladığı ilk günlerde kaleme aldığımız, “Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada!” başlıklı yazıda da belirttiğimiz gibi, Messi için "son tango" olarak görülen turnuva aynı zamanda siyasi belirsizliklerle boğuşan Arjantin halkı için büyük anlamlar taşıyor.

Kariyerindeki tek eksik parçayı tamamlayabilmek için sahaya çıkan Messi, “futbol tanrıları” arasında yerini alabilecek mi? Son 90 dakikada bizi neler bekliyor?

İKİ TAKIMIN DA ŞANSI EŞİT

Bugün saat 18.00’da Lusail Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma belki de son yılların en nefes kesen kupa finali olmaya aday.

Futbolun en büyük kupası için kıyasıya mücadele verecek olan Arjantin ve Fransa’nın kazanma şanslarının eşit olduğu yorumları yapılıyor. Bir başka deyişle, seyir zevki son derece yüksek ve çekişmeli bir maç olması bekleniyor.

Diğer taraftan, iki Paris Saint-Germain’li (PSG) yıldızı bir araya getirecek final karşılaşması, Messi ve Mbappé'nin geleceğini de değiştirebilir. Zira iki yıldızın da turnuva sonrasında PSG’de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Sözün kısası bu tarihi maç, iki futbolcuyu da derinden etkileyebilir. Fransa'nın zafere ulaşması ve Mbappé'nin ikinci kez kupayı kaldırması Messi için büyük bir hüsran olacak. Messi’li Arjantin’in galibiyeti ise daha 23 yaşında dünyanın en iyi oyuncularından biri kabul edilen Mbappé’ye mental olarak ciddi zarar verecek.

ARJANTİN 2018’İN RÖVANŞI İÇİN SAHADA

Fakat, bu rekabetin arka planında iki yıldız arasında saygı ve karşılıklı hayranlık olduğu da açık.

Aralarında 12 yaş olan iki futbolcunun en önemli ortak özelliklerinden biri, çetin koşullarda yetişmiş olmaları. En büyük farkları ise Messi’nin omuzlarında çok daha büyük bir sorumluluk taşıması. Öyle ki Maradona’nın 1986 yılında Arjantin’i Dünya Şampiyonu yapmasından bu yana turnuvada başarı yüzü göremeyen “Tangocular”, 2018 Dünya Kupası’nın son 16 turundaki 4-3'lük mağlubiyetin rövanşını Fransa’dan mutlaka almak istiyor.

Messi’nin çevresinde kenetlenen Arjantin halkı, bunun futbol tarihindeki en büyük Arjantinlilerden birini izlemek için son fırsat olacağını biliyor. Elbette böyle bir ortamda, Messi'nin “futbol ilahı” haline gelmesini sağlayan şartlar da yeniden gündeme taşınıyor.

İngiliz The Times gazetesinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir haber de oldukça ilginç detayları gün yüzüne çıkardı.

‘MERAK ETME, MARADONA'DAN DAHA UZUN OLACAKSIN’

Gazetenin aktardığına göre, Arjantin’in en büyük üçüncü şehri Rosario’da fakir bir mahallede, çelik işçisi bir babanın ve temizlik işçisi bir annenin üçüncü evladı olarak 24 Haziran 1987'de dünyaya gelen Messi, ufak tefek bir çocuktu.

Newell Old Boy Akademisi'nde futbol eğitimi alan ve o zamanlar bile yeşil sahalarda dikkat çeken Messi'nin boyunun 3 yılda sadece 7 santimetre uzaması endişe yaratmaya başlamıştı. Bunun üzerine Messi ailesi, 31 Aralık 1997 günü, bir endokrinoloji uzmanı olan Dr. Diego Schwarzstein'in kapısını çaldı. (O sırada Messi'nin boyu 129 santimetreydi.)

Yapılan tetkiklerde Messi’nin büyüme hormonu eksikliği yaşadığı anlaşıldı. Dr. Schwarzstein, The Times'a yaptığı açıklamada, Messi'ye yüksek büyüme hormonu (HGH) tedavisi uygulamaya karar verdiğini belirtti.

Sonraki 5 yıl boyunca Messi her sabah bacağına bir HGH iğnesi yaparak güne başladı. Ancak yaşadığı zorluklar boşa değildi; tedavi işe yaradı ve Messi boy atmaya başladı.

5.000 çocuktan 1’inde görülen büyüme hormonu eksikliği (GHD) yaşayan kişilerin çoğunda, büyüme süreci 3 yaşında duruyor.

Rosario'daki mütevazı ofisinde gazetenin sorularını yanıtlayan Dr. Schwarzstein, Messi ile aralarında geçen diyaloğu da şu şekilde aktardı:

“Leo bana 'bir futbolcu olacak kadar büyüyüp büyümeyeceğini' sordu. Ben de ona, ‘Merak etme, Maradona'dan daha uzun olacaksın’ dedim. Ardından da ‘Ondan daha iyi olacak mısın bilmiyorum ama ondan daha uzun olacağın kesin’ dediğimi hatırlıyorum.”

BARCELONA TRANSFERİNE VESİLE OLDU

"Maradona 1.67 boyundaydı, Leo ise 1.69. Dediğim aşağı yukarı doğru çıktı yani" diye konuşan Dr. Schwarzstein, ailenin o sıradaki mutsuz ve endişeli halini unutamadığını da sözlerine ekledi.

Diğer yandan bu tedavi Messi'nin kariyerini belirleyen önemli bir dönüm noktasını da beraberinde getirdi.

Tedavi masrafları başlangıçta Messi'nin formasını giydiği Newell Akademisi tarafından karşılanıyordu. Ancak 2000 yılının sonlarına gelindiğinde akademi, ayda 900 doları bulan bu ödemeleri yapmakta gönülsüz davranmaya başladı. Bunun üzerine Messi ailesi parlayan yıldızları için yeni bir kulüp arayışına girdi.

Barcelona, o sırada 13 yaşında olan Messi'yi renklerine katmak ve tedavisini karşılamak için fazlasıyla hazırdı. Hal böyle olunca genç Messi'ye babası Jorge'yle birlikte İspanya yolları göründü.



‘YENİ BİR MARADONA ÇIKMASI HERKESİ HEYECANLANDIRMIŞTI’

Arjantin’de yaşanan ekonomik krizin boyutları, hayatı derinden etkiliyor. Bir zamanlar Messi’nin doğduğu Rosario’da, suç giderek artan bir gerçeklik haline geliyor.

Bu krizin ortasında Messi'yle övünen ve onun başarısını dört gözle bekleyen insanlar, çocuklarını bir dönem onun oynadığı kulüp olan Abanderado Grandoli'nin tozlu ve engebeli futbol sahasına gönderiyor. Messi ile 30 yıl arayla aynı toprak sahayı paylaştıkları için oldukça coşkulu olan çocukların aileleri de yıldız oyuncunun o yaşta kısa boyuna rağmen nasıl harikalar yarattığı üzerine uzun soluklu sohbetler ediyor.

Grandoli'nin başkanı David Treves ise o dönemler yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Yeni bir Maradona'nın sahalara adım attığı ve en önemlisi de bizim mahallemizde, yanı başımızda yetiştiği haberi herkesi heyecanlandırmıştı.”

Messi'nin futbola başladığı Abanderado Grandoli'nde çocuklar, profesyonel bir futbolcu olabilmek için top koşturuyor. Fotoğraf: AP

KUPALARI DA KALDIRSA ROSARIO İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI

Tüm Arjantin Messi’den altın kupayı kaldırmasını beklese de Rosario halkının beklentileri bununla sınırlı değil. Bu fakir kentin insanları kendi çocukları olarak gördükleri Arjantinli yıldızı, yıllarca doğduğu mahalleye uğramaması nedeniyle vefasızlıkla suçluyor.

Kulüp başkanı Treves, Messi’nin profesyonel hayatında pek çok kupa kaldırmış olmasına karşın kendileri için bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti ve ekledi:

“Maalesef onu bu kulüpten ayrıldığından beri görmedim. Buraya bir kez bile gelmedi; şehre geldi ama doğduğu kulübe uğramadı bile. Neden bilmiyorum... Onunla en son 2009’da telefonda konuşmuştum. Daha sonra kardeşi Matias ile biraz sohbet ettik ve Lionel'in kulübünü neden ziyaret etmediğini ona da sordum.”

İşçi sınıfının yaşadığı yoksul bölgede ailelerin ödediği küçük aidatlarla hayatına devam eden Abanderado Grandoli, küçük yaştaki çocuklara büyük umutlar aşılıyor. Treves, Messi’nin doğduğu kulübe yardımda bulunmadığını da belirtti ve “Messi’den kulüp olarak hiçbir zaman para istemedik. Ondan bir şey istemememizin sebebini düşünürse anlayacaktır” dedi.

‘MARADONA’NIN POPÜLARİTESİNE ULAŞMASI ZOR’

Arjantin’de futbol efsanesi denince ilk akla gelen kişi hiç kuşkusuz Diego Armando Maradona…

Arjantin için Maradona’nın taşıdığı anlam çok farklı. 1986 Dünya Kupası'nda Arjantinlilere farklı duygular yaşatan Maradona, her şeyden önce kutsal bir anıt niteliğinde. Zira geldiği koşulların her zaman bilincinde olan ve sosyal meselelere her zaman duyarlılıkla yaklaşan bir isim olarak görülüyor.

Messi’de ise işler bir hayli farklı. O endüstriyelleşen futbolun milyonlarca euro değerindeki “saf” yeteneği. Bu nedenle, Arjantin halkının gözünde Messi'nin Maradona’nın popülaritesinin yanına yaklaşması bir hayli zor.

Arjantinli grafiti sanatçısı Maxi Bagnasco, Buenos Aires'te bir hayli ünlü… Sokakta her an yanına biri yaklaşıp, “Sen o değil misin? Hani duvardaki Maradona’yı yapan?” diye sorabiliyor.

Bu sorulara tebessümle karşılık veren Bagnasco, Buenos Aires havaalanına yakın bir gökdelenin duvarına 40 metre boyunda Maradona resmi yaptığında, bütün Arjantin onu bağrına bastı.

Grafiti sanatçısı Maxi Bagnasco tarafından yapılan mural. Fotoğraf: AP

‘BİR DÜNYA KUPASI KAZANMASI İÇİN ÇOK FAZLA BASKI VAR’

“Maradona'nın o kadar çok duvar resmini yaptım ki sayısını unuttum” diyen Bagnasco, “Messi’nin duvar resimlerini yapmam için çok daha az talep aldım” ifadelerini kullandı.

Messi, üç nedenden dolayı popülerlik konusunda Maradona'nın gerisinde kalıyor. Birincisi, Arjantin'de hiç profesyonel ligde futbol oynamadı. İkincisi, Arjantin'in toplumsal meselelerde en girişken 10 numarası (Maradona) kadar dışa dönük değil. Son olarak, Maradona'nın aksine henüz bir Dünya Kupası kazanmadı.

Messi’nin üzerinde inanılmaz bir baskı olduğunu söyleyen Bagnasco şunları ekledi:

"Messi'nin üzerinde bir Dünya Kupası kazanması ve Maradona'nın başarısını yakalaması için çok fazla baskı var. Fakat, ne yaparsa yapsın onu popülerliğini yakalaması zor görünüyor. Diego efsanevi bir figür. Papa, Rolling Stones ve İngiltere Kraliçesi, Arjantin'e sırf onunla tanışmak için geldi.”

Arjantinliler nefeslerini tuttu maçın başlama düdüğünü bekliyor. Fotoğraf: AP

‘O BİR MAKİNE, ONDA TUTKUYU VE ATEŞİ GÖREMİYORSUNUZ’

Maradona'nın, karizmatik kişiliği nedeniyle farklı bir seviyede olduğunu söyleyen Bagnasco, Messi'nin eksiklerini ise şöyle sıraladı:

"İnsanlar Messi'nin daha iyi bir oyuncu olduğunu söylüyor. Ama Diego'da gördüğünüz tutkuyu ve ateşi Messi’de göremiyorsunuz. Messi’nin sahada bir makine gibi oynadığını görüyorsunuz ama saha dışında nasıl biri olduğunu kimse bilmiyor. Gidiyor, oynuyor ve sahayı terk ediyor.”

Messi’nin Arjantin halkıyla bağının zayıf oluşunun en büyük nedenlerinden biri de halka çok fazla bağ kurmaması. Her yaz Rosario'ya giden Messi, sokakları doldurup yolunu gözleyen hayranlarının arasına karışmak yerine, eşi ve üç çocuğuyla birlikte zenginlerin yaşadığı Fumes Hill'deki yüksek güvenlikli sitesine girip evden dışarı çıkmıyor.

Fakat bu “antipatiye” rağmen Arjantinliler için Messi, kendilerine yeniden zafer şarkıları söyletecek bir isim. Öyle ki, Dünya Kupası'nda son 90 dakikasına çıkarken, Rosario Central taraftarı Messi’nin en sevdiği yemek olan "Milano usulü biftek" sipariş ederek, maçın başlama düdüğünün çalmasını bekliyor…