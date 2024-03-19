Futbol federasyonu nasıl bir karar alacak? TFF’den üst düzey bir yetkili: Tüm görüntüler ve bilgiler elimize ulaşınca...

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Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar sonrası 2 konu öne çıktı. Kamuoyu şimdi bu 2 madde üzerinde yoğunlaştı:

1- Trabzonspor Kulübü’ne nasıl bir ceza verilecek? Ceza gelmesi kesin ama bu cezanın süresi ve içeriği nasıl olacak?

2- Saldırgan ile kavga eden, ona müdahale eden Fenerbahçeli oyuncular da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) verilecek mi?

Not: Bir dönem Beşiktaş’ta oynayan Josef de Souza, 4 Eylül 2022’de Ankara’da oynadıkları Ankaragücü maçından sonra sahaya inip takım arkadaşlarına saldırmaya kalkışan bir taraftara engel olup darp ettiği gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan’dan kırmızı kart görmüştü.

Josef PFDK’den herhangi bir ceza almamış ancak Beşiktaş Kulübü’nün itirazına rağmen kırmızı kart cezası kaldırılmamıştı.

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ŞiMDi GÖZLER HUKUK VE DiSiPLiN KURULLARINDA

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından şimdi gözler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Hukuk ve Disiplin kurullarına çevrildi. Hukuk Kurulu’nun yapacağı sevkler sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) gerekli cezaları verecek. TFF’den üst düzey bir yetkili, konuyla ilgili olarak HÜRRİYET’e, “Henüz çok erken, tüm görüntüler ve bilgiler elimize ulaşınca gerekli karar alınacak” açıklamasını yaptı.

FUTBOL DiSiPLiN TALiMATI DEĞiŞiYOR

Aynı yetkili, Futbol Disiplin Talimatı’nda da önümüzdeki sezona yönelik değişiklikler olacağını açıkladı. Buna göre bir komisyon kurularak talimat yeniden ele alınacak, yabancı maddelerin stada girişi, su satışlarının talimatlara aykırı yapılması gibi konularda değişikliğe ve yaptırıma gidilecek.