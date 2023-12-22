Fred küfür etti mi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı! Süper Kupa'daki derbi de tehlikede...

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Fenerbahçe’nin 4-3 kazandığı Kayserispor maçına, uzatmaların son anlarında çıkan kırmızı kartlar damga vurdu. 90+7. dakikada Kayseri lehine verilen faule itiraz eden Mert Hakan ve Fred’e önce sarı kart gösteren hakem Zorbay Küçük, daha sonra Brezilyalı futbolcuya direkt kırmızı kart gösterirken, itirazlarına devam eden Mert Hakan’ı da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etmişti. 4 dakika süren bu olaylar sırasında Fred’in hakeme ne söylediği tartışma konusu olurken, görüntülerden dudak okuyanlar bile oldu.

4-5 adım yürüdükten sonra attı

Fred ile yaşadığı diyaloğun ardından 4-5 adım ilerleyerek kendisine düşünme payı bırakan Zorbay Küçük’ün daha sonra aniden dönerek direkt kırmızı kart çıkarması, pozisyona yönelik tartışmaları daha da yoğunlaştırdı.

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Hakem raporu ortaya çıktı

Fred ne söyledi de kırmızı kart gördü? Hakem Zorbay Küçük maç raporuna ne yazdı? Hürriyet’in yaptığı araştırma o raporda neler yazdığını ortaya koydu. Buna göre Küçük, maç raporunda Fred’e ‘küfür ettiği için’ kırmızı kart gösterdiğini belirtti. Brezilyalı futbolcunun kendisine İngilizce, “Why are you giving foul? F.cking stupid referee (Neden faul veriyorsun? Lanet aptal hakem” dediğini yazdı.

"Küfür etmedim, 'Aptalca bir faul' dedim"

Rapordaki bu ifadelere karşın Fred’in Fenerbahçe yöneticilerine, “Ben küfür etmedim. “This is stupid foul (Bu aptalca bir hata)” dediğini söylediği öğrenildi.

Disiplin sevkinde 41. madde detayı! Süper Kupa maçı tehlikede...

Hakaret suçlamasıyla Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilen Fred’in 3 ila 7 maç arası ceza alması gündemde. Eğer 4 ve daha fazla ceza alırsa, Süper Kupa’daki Galatasaray karşılaşmasında da oynamayacak.

Sarı lacivertli yönetim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) konu ile ilgili bugün vereceği karar açıklandıktan sonra Tahkim Kurulu’na başvurup itiraz edecek.

Fenerbahçe 'VAR kayıtları dinlensin' diyor ama...

Fenerbahçe yönetimi, Fred’in hakem Zorbay Küçük’e küfür edip etmediğinin ortaya çıkarılması amacıyla pozisyonun VAR kayıtlarının dinlenmesini isteyecek. Sarı lacivertlilerin bu düşüncesiyle ilgili görüşlerine başvurduğumuz yetkililer ise, “VAR, çevre konuşmalarını net olarak duyamıyor, sadece hakemi net olarak duyuyor. Futbolcu eğer hakeme çok yakınsa neler söylediğini duyma şansı olabiliyor. Ancak bu pozisyona VAR müdahale etmemiş, karar tamamen orta hakemin” dedi.

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Yetkililer bu tip durumlarda hakemin raporunun esas alındığını da özellikle belirtip, “İtiraz eden kulüp veya oyuncu maç raporunda yer alan ifadelerin aksini sesli ve görüntülü olarak ispatlamadığı sürece hakemin raporu esastır” ifadelerini kullandı.

Mert Hakan'a ceza kapıda

Kayserispor maçında ortamın gerilmesine ve hem kendisinin hem Fred’in atılmasına sebep olan Mert Hakan’a para ya da kadro dışı cezası verilebileceği belirtildi.