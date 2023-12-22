PFDK sevkleri açıklandı! Sahadan çekilen İstanbulspor ve Fred...

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PFDK sevkleri şu şekilde:

1- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.12.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “müsabakayı terk etmeleri” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU’nun aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

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İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi MUHAMMET METE’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü doktoru HALİL SARAL’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.12.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi KAYA YAMAK’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü’nün 19.12.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü görevlisi MUHAMMED KAPLAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü görevlisi CUMA YILDIZ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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4- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.12.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS’un aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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8- EMS YAPI SİVASSPOR KULÜBÜ Başkanı MECNUN OTYAKMAZ’ın 19.12.2023 tarihinde medyadaki açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü futbolcusu ULRICH KEVIN SELOM MAYI’nın 20.12.2023 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ADANASPOR A.Ş. Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ALTAY Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- EYÜPSPOR Kulübü Başkanı MURAT ÖZKAYA’nın 20.12.2023 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- BURSASPOR Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “3 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/10 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu OZAN İSMAİL KOÇ’un aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu BİLAL GÜNEY’in aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu ÇAĞATAY YILMAZ’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu CANBERK YURDAKUL’un aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu EREN TUNALI’nın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu TALHA YAKIN’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu ERTUĞRUL KURTULUŞ’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “3 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SERHAT ENES ÇALIŞAN’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu CEM ÇELİK’in aynı müsabakadaki “saldırıları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 20.12.2023 tarihinde oynanan ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ESENLER EROKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ teknik sorumlusu EKREM AL’ın 20.12.2023 tarihinde oynanan KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “tehdidi ve hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü Başkanı AZİZ ELALDI’nın 20.12.2023 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SOMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu SERKAN ODABAŞOĞLU’nun aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- SOMASPOR Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SOMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SOMASPOR Kulübü antrenörü ABDULLAH FİLİK’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ antrenörü HASAN VURAL’ın 20.12.2023 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- EDİRNESPOR Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

EDİRNESPOR Kulübü kaleci antrenörü SERKAN ERBAY’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR-PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı’nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan SİLİFKE BELEDİYE SPOR-AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- KARŞIYAKA Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-SAPANCA GENÇLİKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- SAPANCA GENÇLİKSPOR Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-SAPANCA GENÇLİKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı’nın 4/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- SİLİVRİSPOR Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SİLİVRİSPOR Kulübü idarecisi EKREM KAVAK’ın aynı müsabakadaki “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SİLİVRİSPOR Kulübü kaleci antrenörü ONUR YİĞİT’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SİLİVRİSPOR Kulübü antrenörü SAİM AKTİ’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2023-2024 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- 1922 KONYASPOR Kulübü futbolcusu EMİRHAN KAYA’nın 20.12.2023 tarihinde oynanan 1922 KONYASPOR-BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.