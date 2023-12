Dev kulüplerden Avrupa Süper Ligi için peş peşe açıklamalar! Fenerbahçe ve Başakşehir de kararını resmen duyurdu...

Haberin Devamı

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti. Bu kararın ardından Avrupa Kulüpler Birliği de Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediklerini ve bu projeyi onaylamadıklarıyla ilgili açıklama yayımladı.

FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR: "DESTEKLEMİYORUZ"

Türkiye'den Başakşehir ve Fenerbahçe de resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla ile Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) aldığı Avrupa Süper Ligi'ni desteklememe kararına katıldığını ve ECA ile iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Fenerbahçe Spor Kulübü, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin kararı not etmekte. Açıkça belirtmemiz gerekirse bu karar Süper Lig projesini desteklemiyor ve onay vermiyor.

Kulüp olarak Avrupa Spor Modeli'nin temelini oluşturan değerlerin korunması amacıyla UEFA ve FIFA ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı ve iş birliğimizi desteklemeye devam edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz.

Ayrıca UEFA Kulüp Müsabakaları aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca taraftara heyecan ve neşe getirme konusunda UEFA'nın yanı sıra ECA'nın rolüne olan güçlü bağlılığımızı da yinelemek istiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü, ulusal liglere tüm paydaşların eşit rekabet hakkına ve en önemlisi futbolu herkes için bu kadar güzel kılan kültürel mirasa büyük tehdit oluşturan her türlü ayrılıkçı turnuvaya karşıdır."

TFF: AVRUPA SÜPER LİGİ KABUL EDİLEMEZ

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Adalet Divanı'nın 21 Aralık 2023 tarihinde aldığı kararın konusu olan Avrupa Süper Ligi ve bu oluşumun Avrupa futboluna olabilecek etkisi üzerine uzun bir süredir çalışmakta ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.



Futbol, milyarlarca insanı çevresinde buluşturan, futbol oynamak isteyen herkese FIFA ve UEFA talimatları çerçevesinde eşit seçenekler sunarak rekabeti öne çıkaran sağlam temeller üzerinde durmaktadır. Avrupa futbolunun çatı örgütü olan UEFA'nın oluşturduğu futbol piramidi, herhangi bir seviyede futbol oynayan her futbolcunun ve herhangi bir kategoride mücadele eden her kulübün Avrupa futbolunun bir parçası olmasına müsaade etmekte ve sistemin doğru çalışmasını sağlayan her paydaş UEFA tarafından teşvik edilmektedir. Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız 'Avrupa Süper Lig girişimi asla kabul edilemez' başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz" denildi.

UEFA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

UEFA, Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı karar sonrasında bir bildiri yayımladı. Aldıkları kararlar ve uyguladıkları kuralların Avrupa yasalarına uygun olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar, sözde 'Süper Lig'in onaylandığı anlamına gelmez. Bu karar, UEFA’nın ön yetkilendirme çerçevesinde önceden var olan bir eksikliğinin altını çiziyor; bu, Haziran 2022’de zaten kabul edilmiş ve ele alınmış bir teknik husustur. UEFA, yeni kurallarının sağlamlığından ve özellikle de bu kuralların ilgili tüm Avrupa yasalarına uyduğundan emindir."

ATLETICO MADRID’DEN AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KARŞI TAVIR





İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı kararın ardından bir açıklama paylaşarak Avrupa Süper Ligi'ni istemediklerini belirtti. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Avrupa futbol ailesi Avrupa Süper Ligi’ni istemiyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya (Real Madrid ve Barselona hariç) vb. Süper Lig’i istemiyorlar. Avrupa futbolunun büyük ailesini korumaktan, yerel ligleri korumaktan ve bunlar aracılığıyla her sezon Avrupa müsabakalarına katılma hakkı elde etmekten yanayız" ifadelerine yer verildi.

MANCHESTER UNITED DA REST ÇEKTİ





Premier Lig ekibi Manchester United da Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacağını açıkladı. MANU'nun yayımladığı bildiride, "Görüşümüz değişmedi. UEFA organizasyonlarına katılmaya ve Avrupa futbolunun sürekli gelişimi konusunda ECA aracılığıyla UEFA, Premier Lig ve diğer kulüplerle olumlu işbirliğine tam olarak bağlıyız." ifadeleri yer aldı.

REAL MADRID VE BARCELONA DESTEKLİYOR

İspanya La Liga ekipleri Real Madrid ve Barcelona'nın Avrupa Süper Ligi'ni destekleyen kulüpler arasında yer aldığı biliniyor.

AVRUPA SÜPER LİGİ'Nİ İSTEMEYEN TAKIMLAR

Ayrıca şu ana kadar Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıklayan takımlar arasında Bayern Münih, PSG, Dortmund, Sevilla, Başakşehir, Roma, Villareal, Getafe, Valencia, Real Betis, Milan, Inter, Monaco, Braga, Zalgiris ve Manchester City de yer aldı.

AVRUPA SÜPER LİGİ FORMATI DA AÇIKLANDI

Avrupa Süper Ligi’nin destekleyicisi A22 Sports Management, organizasyonun formatını da duyurdu. Buna göre organizasyona 64 takım katılım sağlayacak. Bu 64 takımdan 16 tanesi ’Yıldız’, 16 tanesi ise ’Altın’ ligde yer alacak, ’Mavi’ ligde ise 32 takım mücadele edecek. Organizasyon, lig ve play-off olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Takımlar her sezon 7’si iç sahada 7’si ise dış sahada olmak üzere en az 14 maç oynayacak. Yıldız, Altın ve Mavi ligdeki takımlar, yıllık performanslarına göre bir üst lige yükselebilecek ya da bir alt lige düşebilecek.