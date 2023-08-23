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Fred ile Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de gönülleri fethetti

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#Fenerbahçe#Fred#Cengiz Ünder
Fred ile Cengiz Ünder, Fenerbahçede gönülleri fethetti
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 07:00

Dzeko, Tadic, Szymanski başarılı performanslarını sürdürürken Samsun’da gözler takıma en son katılan ikilinin üzerindeydi. Sıkışan maçta 62’de Dzeko’ya adrese teslim bir top gönderen Cengiz Ünder kilidi açan isim oldu. Çıkana kadar hücumda, defansta her pozisyonun içinde yer alan Fred de taraftar oylarıyla maçın oyuncusu seçilerek performansını taçlandırdı.

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Trendyol Süper Lig’de Samsunspor’u 2-0 yenerek ilk deplasman galibiyetini alan Fenerbahçe’de yeni transferler Dzeko, Tadic, Djiku, Szymanski göz doldurmaya devam ederken önceki akşam dikkatler ilk kez sahaya çıkan Fred ve Cengiz Ünder’in üzerindeydi. Samsun’da ilk kez sarı lacivertli formayı giyen Cengiz ayağının tozuyla ilk asistini yaptı. Transfer süreci nedeniyle Marsilya’da hiç hazırlık maçı oynayamadan Fenerbahçe’ye imza atan milli oyuncunun maç eksikliği olmasına rağmen, kramp girecek kadar özveriyle oynayıp sahada her şeyini vermesi herkesi etkiledi.

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İLK MAÇINDA KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Premier Lig’de Manchester United formasıyla iz bırakan Fred de henüz tam hazır olmamasına rağmen, Fenerbahçe’deki ilk maçında harika işler yaptı. Hücumda, defansta her pozisyonun içinde olan Brezilyalı futbolcu ayağına kramp girmesine neden olsa da bütün gücünü sahaya yansıttı. Taraftar oylarıyla da maçın oyuncusu seçilerek performansını taçlandırdı. Edin Dzeko 2 lig maçında attığı 3 golle krallıkta ilk sıraya yerleşti. Roma’da Cengiz’in kestiği toplarla Dzeko’nun attığı gollerin Fenerbahçe’de de devam edeceği önceki akşam net olarak belli oldu.

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SZYMANSKİ’DEN 3 GOL, 3 ASİST

Szymanski: İkidir kulübeden gol ve asistle dönerek herkesi hayran bırakan Polonyalı orta saha oyuncusu 6 resmi maçta 3 gol, 3 asiste ulaştı. Szymanski, Twente maçında da İsmail Kartal’ın en büyük kozlarından biri olacak. Dusan Tadic: Takım için bir futbolcudan çok daha fazlası olan tecrübeli yıldızın Fenerbahçe için ciddi bir istek ve konsantrasyon içinde olması İsmail Kartal için büyük şans. Sırp yıldız, şimdiden 6 maçta 5 gole direkt katkı veren isim oldu. Sağ bekte yıllardır giderilemeyen eksikliği doldurması beklenen Mert Müldür de İsmail Kartal tarafından zorlanmadan ağır ağır takıma monte ediliyor.

Fred ile Cengiz Ünder, Fenerbahçede gönülleri fethetti

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#Fenerbahçe#Fred#Cengiz Ünder

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