Fred ile Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de gönülleri fethetti

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Trendyol Süper Lig’de Samsunspor’u 2-0 yenerek ilk deplasman galibiyetini alan Fenerbahçe’de yeni transferler Dzeko, Tadic, Djiku, Szymanski göz doldurmaya devam ederken önceki akşam dikkatler ilk kez sahaya çıkan Fred ve Cengiz Ünder’in üzerindeydi. Samsun’da ilk kez sarı lacivertli formayı giyen Cengiz ayağının tozuyla ilk asistini yaptı. Transfer süreci nedeniyle Marsilya’da hiç hazırlık maçı oynayamadan Fenerbahçe’ye imza atan milli oyuncunun maç eksikliği olmasına rağmen, kramp girecek kadar özveriyle oynayıp sahada her şeyini vermesi herkesi etkiledi.

İLK MAÇINDA KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Premier Lig’de Manchester United formasıyla iz bırakan Fred de henüz tam hazır olmamasına rağmen, Fenerbahçe’deki ilk maçında harika işler yaptı. Hücumda, defansta her pozisyonun içinde olan Brezilyalı futbolcu ayağına kramp girmesine neden olsa da bütün gücünü sahaya yansıttı. Taraftar oylarıyla da maçın oyuncusu seçilerek performansını taçlandırdı. Edin Dzeko 2 lig maçında attığı 3 golle krallıkta ilk sıraya yerleşti. Roma’da Cengiz’in kestiği toplarla Dzeko’nun attığı gollerin Fenerbahçe’de de devam edeceği önceki akşam net olarak belli oldu.

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SZYMANSKİ’DEN 3 GOL, 3 ASİST

Szymanski: İkidir kulübeden gol ve asistle dönerek herkesi hayran bırakan Polonyalı orta saha oyuncusu 6 resmi maçta 3 gol, 3 asiste ulaştı. Szymanski, Twente maçında da İsmail Kartal’ın en büyük kozlarından biri olacak. Dusan Tadic: Takım için bir futbolcudan çok daha fazlası olan tecrübeli yıldızın Fenerbahçe için ciddi bir istek ve konsantrasyon içinde olması İsmail Kartal için büyük şans. Sırp yıldız, şimdiden 6 maçta 5 gole direkt katkı veren isim oldu. Sağ bekte yıllardır giderilemeyen eksikliği doldurması beklenen Mert Müldür de İsmail Kartal tarafından zorlanmadan ağır ağır takıma monte ediliyor.