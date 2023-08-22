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UEFA'dan Fenerbahçe'ye seyirci ve para cezası

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#Fenerbahçe#UEFA#Maribor
UEFAdan Fenerbahçeye seyirci ve para cezası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 18:24

UEFA, Konferans Ligi'ndeki Maribor deplasmanında yaşanan taraftar olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye seyirci ve para cezası verdi. UEFA, Maribor deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bir maç deplasmana seyirci götürmeme ve 30 bin Euro para cezası verdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turunda Fenerbahçe'nin Maribor'a konuk olduğu karşılaşmada tribünlerde olaylar yaşanmış, karşılaşma bir süre durmuştu. UEFA, yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli ekibe 30 bin Euro para ve bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, Play-Off Turunda Twente ile oynanacak mücadelede tribündeki yerlerini alamayacak.

UEFA, ayrıca Fenerbahçe taraftarlarından kaynaklanan zararların karşılanması adına Maribor ile iletişime geçilmesi için sarı-lacivertli kulübe talimat verildi.

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#Fenerbahçe#UEFA#Maribor

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