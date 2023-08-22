UEFA'dan Fenerbahçe'ye seyirci ve para cezası

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turunda Fenerbahçe'nin Maribor'a konuk olduğu karşılaşmada tribünlerde olaylar yaşanmış, karşılaşma bir süre durmuştu. UEFA, yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli ekibe 30 bin Euro para ve bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, Play-Off Turunda Twente ile oynanacak mücadelede tribündeki yerlerini alamayacak.



UEFA, ayrıca Fenerbahçe taraftarlarından kaynaklanan zararların karşılanması adına Maribor ile iletişime geçilmesi için sarı-lacivertli kulübe talimat verildi.