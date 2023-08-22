Son Dakika: Fenerbahçe'de beklenen veda! Altay Bayındır bugün İstanbul'dan ayrılıp Atina'ya gitti! Yeni adresi hangi takım olacak?

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile yollar ayrılıyor.

Altay Bayındır ve Temsilcisi Sefa Seyrek, transfer görüşmelerinde bulunmak için bugün saat 12.30’da İstanbul’dan ayrıldı.

Milli eldivenin ismi bir dönem Manchester United, Ajax ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılmıştı.

ALTAY ATİNA'YA UÇTU

Altay Bayındır'ın Atatürk Havalimanı'ndan genel havacılıktan özel uçakla İstanbul'dan Atina'ya geçtiği öğrenildi. Buna göre Altay, görüşme yapacağı kulüp yetkilileriyle Yunanistan'da buluşacak.

MANCHESTER UNITED İDDİALARI

Bu transfer döneminde Altay Bayındır'ın adı kaleci arayışlarını sürdüren Manchester United ile anılmıştı. İngiliz devinin Altay'ı kaleci rotasyonunda değerlendirmek istediği ifade edilirken bugün konuyla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.



Buna göre Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro + bonus teklif etti.

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Altay'ın Avrupa'da farklı kulüplerden de talipleri bulunuyor.



1.5 MİLYON EUROYA FENERBAHÇE'YE GELDİ

25 yaşındaki milli file bekçisi 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon Euro'ya MKE Ankaragücü'nden transfer olmuştu. Altay Bayındır, sarı lacivertli formayı toplamda 141 kez giydi ve 42 maçta kalesinde gol görmedi.

LIVAKOVIC YARIN GELİYOR

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinde mutlu sona ulaştı.

4+1 YILLIK İMZA

Germanijak'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, 9+1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamaya hazırlanıyor. Başarılı eldivenin, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Kadıköy'de kaleyi devrelmasına kesin gözüyle bakılan Dominik Livakovic'in 23 Ağustos Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

BU SEZONKİ 12. transfer OLACAK

Livakovic, Fenerbahçe'nin bu sezonki 12. transferi olacak. Sarı-lacivertliler daha önce Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

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