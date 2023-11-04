Fransa’nın yeni yıldızı Francesco Farioli

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Alanyaspor ve Karagümrük’ten tanıdığımız Francesco Farioli sezon başında Fransız ekibi Nice’in başına geçmişti. İtalyan teknik adam ligde çıktığı 10 maçta namağlup bir şekilde liderlik koltuğuna otururken manşetleri de süslemeye başladı. Elbette lig uzun bir maraton ve her şey bir anda değişebilir. Farioli de buna inanıyor ve bu süreçte alınan her puanı da olası karmaşık dönemler için altın değerinde görüyor. Ve yakın zamanda L’Equipe gazetesine verdiği röportajda oyuna bakış açısını bakın nasıl açıklıyor.

RAKiBi TOPLA HAREKET ETTiRiYORUZ

“Topu çok isteyen ve yüzdemizi çok yükseğe çıkarmak isteyen tek biz değiliz. Oyun üzerinde kontrol sahibi olmak istiyoruz. Ama her zaman saatte bin km ile gidemiyoruz, bu yüzden ritim varyasyonları üzerinde çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız; topu hareket ettirmek değil, topla rakibi hareket ettirmek. Rakibin bize bıraktığı alanı nasıl okuyacağımızı bilmeliyiz. Topu dolaştırmak sabır gerektirir ve o kapı açıldığında hızı değiştirerek içeri girmek zorundayız. İlk maçlarda çok akademik görünüyorduk çünkü neredeyse çok fazla düşünüyorduk.”

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Sadece bu sözlerinden bile Guardiola ve bir zamanlar birlikte çalıştığı De Zerbi’ye düşünsel olarak ne kadar yakın olduğunu görmek mümkün.

YOLCULUĞUM BANA KENDiMi SORGULAMAYI ÖĞRETTi

Henüz 20 yaşında idmanlara başlayan, bir yandan felsefe okuyan ve futbol üzerine 5 kitap yazan Farioli kariyer yolculuğunda yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Kaleci antrenörü olarak başladım. Kalecilerin dünyası dogmaların dünyası. Biz hep öğretilen kavramlara karşı çıktık. Felsefeyi seçmem bu yüzdendi. Oyuncularla Saf Aklın Eleştirisi (Kant) hakkında konuşmak hiç mantıklı değil çünkü teorik kavramlar burada işe yaramıyor. Ancak felsefede size kendinizi sorgulamayı, olaylara çeşitli bakış açılarından bakmayı öğretiyoruz. Yapmadan önce anlamak istiyorum. Bu merakımı oyunculara ve yardımcılarıma aktarmaya çalışıyorum.”

OYUNCULAR KÂR ELDE EDECEK ŞiRKETLER OLARAK GÖRÜLÜYOR

“Başta sahada iyi bir antrenör olmanın yeterli olacağına inandım. Bunun işin yüzde 90’ı olduğunu düşündüm. İşin bu kısmı temelse yeterli olmadığını yavaş yavaş anladım. Oyuncuları fikirlerinize ikna edebilirsiniz ancak ilk etkiden sonra sahadan uzak durmalı ve onlarla kurduğunuz ilişkiyi sürdürmelisiniz.

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Kendimle ilgili en çok değişen, bireysel toplantılara gösterdiğim ilgi. Sürekli dinlemeye çalışıyorum. Bir oyuncu önce kendini iyi hissetmeli, rolünü bilmeli ve daha büyük bir projenin parçası olduğunu hissetmeli. Futbol bireysel bir yaklaşıma yöneliktir ancak oyuncular kâr elde edecek şirketler olarak görülür. Onlardan kolektif amaçlar için fedakarlık istemek ve buna ikna etmek kolay değil. Çok fazla enerji, toplantı, gayrı resmi tartışma gerektirir...”

LEVERKUSEN’DE TÜM ŞÜPHELERi SiHRE ÇEViREN ADAM: XABi ALONSO

Bayer Leverkusen’e tarihinin en iyi başlangıcını yaptıran Xabi Alonso, şimdilerde dünya futbolunun en çok konuşulan teknik adamı durumunda. Çok değil 1 yıl önce geldiğinde takım 17. sıradaydı. Leverkusen yönetimi bile kendi içinde büyük bir şüphe içindeydi. Xabi futbol sahalarındayken bir dünya yıldızıydı ancak teknik adam olarak üst düzey bir takımı çalıştırmamıştı ve deneyimsizdi. Ama tüm sis bulutlarını dağıtması uzun sürmedi. Sondan 1. sırada aldığı takımı 6. sıraya çıkarmakla kalmadı Avrupa Ligi’nde yarı final oynattı. Grimaldo, Xhaka, Hofmann ve Boniface transferleri takıma yeni bir soluk getirirken Xabi’nin istediği oyun tarzının çok kısa sürede yakalanmasını sağladılar. Xabi bu sayede hücumda çekici savunmada ise tutarlı bir takım yaratmayı başardı. Leverkusen artık korkulan bir takım.

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BAYER ARTIK UMUTLU

En son 30 yıl önce şampiyon olan ve “Neverkusen” mitine saplanıp kalan Leverkusen şimdilerde Bundesliga’da hayaller kuran, yeni bir hikayenin yazmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

ENDÜLÜS’ÜN FORVET OKULU ALMERiA

Arsene Wenger, futbol sahalarındaki en büyük endişelerinden biri olarak gördüğü golcü eksikliğinin giderilmesi için kulüplerin özel forvet okulları kurması gerektiğini belirtmişti yakın zamanda. Bu kulüplerden biri Endülüs ekiplerinden Almeria... İspanyol kulübü, Avrupa’nın elit kulüpleri tarafından göz ardı edilen yetenekli forvetlere kendilerini göstermeleri için fırsat sağlamasıyla dikkat çekiyor. 2019-20 sezonunda Darwin Nunez ile başlayan süreç Umar Sadiq ve El Bilal Toure gibi oyuncularla devam etti. İspanyol ekibi bu üç oyuncunun satışından 3 yılda 50 milyon Euro kâr elde ederken yerlerini Suarez ve Kone gibi isimlerle doldurdu.

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MARCiANO’YA iSTENEN RAKAM 50 MiLYON EURO

Scouting ve akademi ile de genç forvetleri bulan ekip Brighton, Villarreal ve A.Madrid’in takip ettiği 19 yaşındaki Marciano’yu A takıma hazırlıyor. La Liga’da 11 hafta sonunda son sırada yer alsa da çizdiği projede ısrar etmeye devam eden kulüp onun için şimdiden en az 50 milyon Euro istiyor...