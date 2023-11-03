Galatasaray'da Wilfried Zaha, Rams Park'ı ayağa kaldırdı! Premier Lig'den sonra bir ilk...

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Galatasaray, Tredyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken karşılaşmana damga vuran isim Wilfried Zaha oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 3 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, 9 maç sonra 11'de başladı.

TANGUY NDOMBELE KADRODA YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Paşa karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Angelino, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yerine Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech'e görev verdi. Sarı-kırmızılıların Fransız futbolcusu Tanguy Ndombele sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

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Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, Kasımpaşa maçıyla 11'e döndü. Teknik Direktör Okan Buruk, Paşa karşısında defansın ortasında Nelsson'a görev verdi. Son olarak Samsunspor mücadelesine 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu daha sonra 6'sı Süper Lig, 3'ü de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 9 maç sonra 11'de başladı.

ZİYECH 7 MAÇ SONRA 11'DE GÖREV ALDI

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Kasımpaşa mücadelesine 11'de başladı. Son olarak Başakşehir karşılaşmasında 11'de görev alan Ziyech, sakatlığından ve kadro tercihinden dolayı 5'i Süper Lig, 2'si de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 maç sonra 11'de sahaya çıktı.



ABDÜLKERİM BARDAKCI SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa karşılaşmasında 11'de görev aldı. Bu sezon zaman zaman maç içerisinde Abdülkerim'e sol bekte görev veren Okan Buruk, 29 yaşındaki futbolcuyu ilk kez 11'de bu bölgede sahaya sürdü. Galatasaray, Kasımpaşa karşısına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Toreirra, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i başladı.

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Yedeklerde; Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Tete, Halil Dervişoğlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu bekledi.

TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, RAMS Park'ta oynanan Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı. Maça yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar, müsabaka öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, tezahüratlarla takımlarını mücadeleye hazırladı.

Taraftarlar ayrıca tribünlerde Filistin'e destek pankartları açtı.

ZAHA'DAN HARİKA GOL

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Wilfried Zaha, golsüz devam eden maçta attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi.

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Müsabakanın 33. dakikasında Kasımpaşalı oyuncudan kaptığı topla sert bir vuruş çıkaran Wilfried Zaha, kaleci Gianniotis'in sağından fileleri havalandırdı.

2022'DEN SONRA İLK

Ağustos 2022'den (vs Brentford) bu yana ilk kez bir lig maçında ceza sahası dışından ağları havalandıran Wilfried Zaha, bu sezon Süper Lig'deki iki golünü de iç sahada kaydetti.

İLK YARIDA EN ÇOK TOP KAZANAN İSİM

Öte yandan Zaha, mücadelenin ilk devresinde en çok ikili mücadele kazanan ve en çok adam eksilten oyuncu oldu.

BİR GOL DE İKİNCİ YARIDA

Mücadelenin 51. dakikasında bir kez daha sahne alan Wilfried Zaha, Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

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44 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan Galatasaray, 1978/79'dan (Trabzonspor; 16 maç) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 11 maçında ilk yarı golü yemeyen ilk takım oldu.