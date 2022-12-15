Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

Fransa - Fas maçı sonrası Fransa sokakları karıştı! 14 yaşında çocuk arabayla ezildi, çok sayıda gözaltı var

Güncelleme Tarihi:

#Fransa - Fas#Dünya Kupası#Fransa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 11:05

2022 Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas arasında oynanan yarı final maçının ardından Fransa'nın büyük şehirlerinde ortalıık karıştı. Paris, Lyon, Nice ve Montpellier gibi şehirlerde olaylar çıkarken 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Fransa, turnuvanın flaş takımı olan Fas'ı 2-0 yenerek finalde Arjantin'in rakibi oldu. Fransa ile Arjantin arasındaki final maçı 18 Aralık'ta oynanacak. Fas ile Hırvatistan arasındaki üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

Gözden Kaçmasın

Fransada Kylian Mbappenin 2022 Dünya Kupası kehaneti gerçek oldu Tarihe geçen hızlı gol ve turnuvanın kaderini değiştiren sakatlık...Fransa'da Kylian Mbappe'nin 2022 Dünya Kupası kehaneti gerçek oldu! Tarihe geçen hızlı gol ve turnuvanın kaderini değiştiren sakatlık...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Fransa-Fas maçında tarihe geçen gol vuruşu Bir ilk yaşandı, kardeşi sakatlanınca...Fransa-Fas maçında tarihe geçen gol vuruşu! Bir ilk yaşandı, kardeşi sakatlanınca...Haberi görüntüle

MAÇ SONRASI FRANSA SOKAKLARI KARIŞTI

Çok sayıda Faslı veya Fas asıllı insanın yaşadığı Fransa'da maçtan sonra olaylar çıktı. Ülkenin başkenti Paris'in yanı sıra büyük şehirler Lyon, Nice ve Montpellier'de gece boyunca olaylar bitmek bilmedi. Polisin müdahalesi sonrası olaylar ara sokaklara yayıldı.

TOMA'LAR VE GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANILDI

Maç oynanırken sakin olan Paris sokakları, mücadelenin ardından savaş alanına döndü. Katar'da düzenlenen turnuvanın flaş takımı olan Fas'ın daha önce aldığı galibiyetler Fransa'da coşkuyla kutlanmıştı.

Haberin Devamı

Fransa - Fas maçı sonrası Fransa sokakları karıştı 14 yaşında çocuk arabayla ezildi, çok sayıda gözaltı var

Cezayir kökenlilerin ardından Fransa'nın en büyük ikinci göçmen grubu olan Fas asıllı insanlarla Fransızlar maçtan sonra karşı karşıya gelirken olayları Fransızların başlattığı kaydedildi.

Önceki günlere nazaran olay çıkmasına hazırlıklı olan Paris polisi, TOMA'larla kalabalığın üzerine tazyikli su sıkarken göz yaşartıcı gaz da kullandı. Bu durumdan çok sayıda taraftar, gazeteci ve polis etkilendi.

Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan ve yüzleri kapalı olan grup, buralarda havai fişek patlatmaya devam etti.

PARİS'TE 115 GÖZALTI VAR

Fransa basını, Fransız taraftarlar ile Faslı taraftarların arasında başlayan olaylara aşırı sağcı grupların dahil olduğunu ve Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'ye gitmeye çalışan 40 kişilik silahlı grubun engellendiğini ve gözaltına alındığını yazdı.

Polis kaynaklarına göre gece Paris ve çevresinde yaşanan olaylarda 115 kişi gözaltına alındı. Lyon'da ise ikisi aşırı sağcı olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Fransa - Fas maçı sonrası Fransa sokakları karıştı 14 yaşında çocuk arabayla ezildi, çok sayıda gözaltı var

Haberin Devamı

14 YAŞINDA BİR ÇOCUK ARABANIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Maçın ardından Montpellier'de yaşanan olaylarda kalabalık arasında arabasıyla kalan bir Fransız, arabasını kalabalığın üzerine sürdü ve 14 yaşında bir genci ezdi. 14 yaşındaki çocuğun hayatını kayvettiği belirtildi.

MİLLETVEKİLİ LEAUMENT: FAŞİSTLER FASLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR

Fransız milletvekili Antoine Leaument, yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Nice'te faşistler ırkçı sözler söyleyerek Faslı taraftarlara saldırıyor. Irkçılık suçtur." ifadesini kullandı.

Bir diğer milletvekilli Thomas Portes da Twitter hesabından Lyon, Nice ve Montpellier kentlerinde aşırı sağcı grupların, Faslı taraftarlara karşı planlı saldırılar gerçekleştiğini yazdı.

Haberin Devamı

Fransa - Fas maçı sonrası Fransa sokakları karıştı 14 yaşında çocuk arabayla ezildi, çok sayıda gözaltı var

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa - Fas#Dünya Kupası#Fransa

BAKMADAN GEÇME!

Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık