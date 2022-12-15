Fransa - Fas maçı sonrası Fransa sokakları karıştı! 14 yaşında çocuk arabayla ezildi, çok sayıda gözaltı var

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2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Fransa, turnuvanın flaş takımı olan Fas'ı 2-0 yenerek finalde Arjantin'in rakibi oldu. Fransa ile Arjantin arasındaki final maçı 18 Aralık'ta oynanacak. Fas ile Hırvatistan arasındaki üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

MAÇ SONRASI FRANSA SOKAKLARI KARIŞTI

Çok sayıda Faslı veya Fas asıllı insanın yaşadığı Fransa'da maçtan sonra olaylar çıktı. Ülkenin başkenti Paris'in yanı sıra büyük şehirler Lyon, Nice ve Montpellier'de gece boyunca olaylar bitmek bilmedi. Polisin müdahalesi sonrası olaylar ara sokaklara yayıldı.

TOMA'LAR VE GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANILDI

Maç oynanırken sakin olan Paris sokakları, mücadelenin ardından savaş alanına döndü. Katar'da düzenlenen turnuvanın flaş takımı olan Fas'ın daha önce aldığı galibiyetler Fransa'da coşkuyla kutlanmıştı.

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Cezayir kökenlilerin ardından Fransa'nın en büyük ikinci göçmen grubu olan Fas asıllı insanlarla Fransızlar maçtan sonra karşı karşıya gelirken olayları Fransızların başlattığı kaydedildi.

Önceki günlere nazaran olay çıkmasına hazırlıklı olan Paris polisi, TOMA'larla kalabalığın üzerine tazyikli su sıkarken göz yaşartıcı gaz da kullandı. Bu durumdan çok sayıda taraftar, gazeteci ve polis etkilendi.

Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan ve yüzleri kapalı olan grup, buralarda havai fişek patlatmaya devam etti.

PARİS'TE 115 GÖZALTI VAR

Fransa basını, Fransız taraftarlar ile Faslı taraftarların arasında başlayan olaylara aşırı sağcı grupların dahil olduğunu ve Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'ye gitmeye çalışan 40 kişilik silahlı grubun engellendiğini ve gözaltına alındığını yazdı.

Polis kaynaklarına göre gece Paris ve çevresinde yaşanan olaylarda 115 kişi gözaltına alındı. Lyon'da ise ikisi aşırı sağcı olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

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14 YAŞINDA BİR ÇOCUK ARABANIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Maçın ardından Montpellier'de yaşanan olaylarda kalabalık arasında arabasıyla kalan bir Fransız, arabasını kalabalığın üzerine sürdü ve 14 yaşında bir genci ezdi. 14 yaşındaki çocuğun hayatını kayvettiği belirtildi.

MİLLETVEKİLİ LEAUMENT: FAŞİSTLER FASLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR

Fransız milletvekili Antoine Leaument, yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Nice'te faşistler ırkçı sözler söyleyerek Faslı taraftarlara saldırıyor. Irkçılık suçtur." ifadesini kullandı.

Bir diğer milletvekilli Thomas Portes da Twitter hesabından Lyon, Nice ve Montpellier kentlerinde aşırı sağcı grupların, Faslı taraftarlara karşı planlı saldırılar gerçekleştiğini yazdı.

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