Fransa'da Kylian Mbappe'nin 2022 Dünya Kupası kehaneti gerçek oldu! Tarihe geçen hızlı gol ve turnuvanın kaderini değiştiren sakatlık...

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Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda yarı final müsabakasında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibini 2-0 mağlup eden Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Griezmann ile gelişen atakta ceza sahasında topu iyi takip eden Theo Hernandez, şık bir vuruş yaparak Fransa'yı 1-0 öne geçiren golü attı. Golün ardından karşılıklı ataklar gelişirken, Fransızlar 17. dakikada bir kez daha gole yaklaştı; Oliver Giroud'un şutu direğe çarparak dışarı gitti.

Beşiktaş forması giyen ve mücadele öncesi sakatlığı bulunmasına rağmen 11'de sahaya çıkan Romain Saiss 21. dakikada yerini Amallah'a bıraktı. Mücadele dozunun yüksek olduğu 2. yarıda Fas Milli Takımı, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

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DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN HIZLI 'YEDEK' GOLÜ

Mücadelenin 77. dakikasında Fransız yıldız Mbappe'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı şutta savunmaya çarpan topu arka direkte Randal Kolo filelere gönderdi. Randal Kolo, oyuna girdikten sadece saniyeler sonra attığı golle geceye damga vuran bir başka isim oldu.

Fransız oyuncu, Fas karşısında oyuna dahil olduktan sadece 44 saniye sonra attığı golle, Dünya Kupası tarihinde oyuna sonradan girerek en kısa sürede gol atan üçüncü oyuncu oldu. 2022 Dünya Kupası'nda Morales 16 saniye, 1998 Dünya Kupası'nda ise Sand 26 saniye içinde skor üretmeyi başarmıştı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Horozlar, 18 Aralık Pazar günü oynanacak büyük finalde Arjantin'in rakibi oldu. Fas ise 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak 3.'lük maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

FRANSA DESCHAMPS TARİH YAZDI

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, bir ülke ile üst üste iki Dünya Kupası'nda finale yükselmeyi başaran dördüncü teknik direktör oldu. 2002'den (Brezilya) bu yana üst üste iki Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım olan Fransa ise 1990'dan (Almanya) sonra bunu başaran ilk Avrupa ekibi oldu.

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KARDEŞİ SAKATLANDI, FORMAYI KAPTI

Fransa'nın Fas'ı 2-0 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası finaline yükseldiği maçta tarihe geçen anlar yaşandı. Finalisti belirleyecek karşılaşmaya damga vuran isim Theo Hernandez oldu.

Milan'da forma giyen sol bek Theo Hernandez, Fransa'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yedek kaldı. Avustralya'ya karşı oynanan maçta kardeşi Lucas Hernandez 11'de tercih edildi. Ancak karşılaşmanın henüz başında Lucas Hernandez'in sakatlanması ve turnuvayı kapatmasıyla birlikte forma kardeşi Theo Hernandez'in oldu.

Oyuna 13. dakikada dahil olan Milanlı sol bek, yalnızca 14 dakika sonra asist yaptı. Sonraki maçlarda da performansıyla dikkat çeken Theo Hernandez, Fas karşılaşmasına kadar 4 maçta 2 asist yaptı.

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KATAR'DA FAS'A GOL ATAN İLK FUTBOLCU

Fas ile oynanan yarı final mücadelesinde de sahneye çıkan 25 yaşındaki futbolcu, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi. Opta'nın verilerine göre; Theo Hernandez, bu vuruşla birlikte 1958'den (2; Vava vs Fransa) bu yana Dünya Kupası yarı finallerindeki en erken golü Fas filelerine göndermiş oldu.

Ayrıca Hernandez, Dünya Kupası'nda Fas'a gol atan ilk rakip futbolcu oldu. Kuzey Afrika ekibinin daha önce yediği tek golü Nayef Aguerd grup maçlarında kendi kalesine atmıştı.

MBAPPE'NİN KEHANETİ GERÇEK OLDU

2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'nın Fas'ı 2-0 devirerek final biletini almasının ardından bu turda rakip olan iki takım arkadaşı Kylian Mbappe ve Achraf Hakimi'nin Ocak ayında kaydedilmiş bir videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

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Sene başında PSG'nin oynayacağı bir müsabaka öncesinde konuşan Mbappe, söz konusu videoda, Dünya Kupası'nda Fas ile karşı karşıya geleceklerini ve Hakimi'yi mağlup edeceğini söylüyor. Fransız futbolcu, "Fas ile karşılaşacağız ve onları yeneceğiz. Bu kalbimi kırıyor ama futbol nasıldır bilirsiniz..." diyor. Hakimi ise takım arkadaşına "seni ezeceğim" diyerek meydan okuyor.

FORMALARINI DEĞİŞTİRDİLER

Fransa'nın Fas'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından iki yakın arkadaş Kylian Mbappe ve Achraf Hakimi formalarını değiştirdiler. Arkadaşını bir süre teselli eden Mbappe, daha sonra Hakimi'nin formasını giyerek sahada poz verdi.

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İSPANYA MAÇINDAN SONRA DESTEK OLMUŞTU

Fransa'da Kylian Mbappe, Fas'ın İspanya'yı penaltı atışları neticesinde elediği karşılaşmada attığı panenka penaltısıyla turu getiren ve sonrasındaki gol sevinciyle Sergio Ramos'u kadroya almayan Luis Enrique'ye göndermede bulunan Hakimi'yi tebrik etmişti. Hakimi ise yarı final maçı öncesinde Mbappe'yi etiketleyerek "yakında görüşürüz arkadaşım" yazmıştı.

ARKADAŞLIK BAĞLARI ÇOK GÜÇLÜ

Fas'a çeyrek final biletini getiren penaltıda yaptığı soğukkanlı panenka vuruşuyla İspanya'nın hayallerin yıkan Achraf Hakimi, gol sevincinde İspanya teknik direktörü Luis Enrique'ye Sergio Ramos göndermesi yapmıştı.

Achraf Hakimi, attığı Penaltı golünden sonra PSG'den takım arkadaşı olan Sergio Ramos'un gol sevinciyle bir kutlama gerçekleştirmişti. Avrupa basını, Achraf Hakimi'nin bu gol sevincini Sergio Ramos'u İspanya Milli Takımı'na almayan Luis Enrique'ye gönderme olarak yorumlamıştı.

24 yaşındaki savunmacı, 11 Kasım tarihinde yaptığı paylaşımla Sergio Ramos'un İspanya milli takımına davet edilmemesine tepki göstermişti. Achraf Hakimi, takım arkadaşı için, "Sergio Ramos dünyanın en iyi savunma oyuncusu" yazmıştı.