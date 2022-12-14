Fransa-Fas maçında tarihe geçen gol vuruşu! Bir ilk yaşandı, kardeşi sakatlanınca...

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Fransa'nın Fas'ı 2-0 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası finaline yükseldiği maçta tarihe geçen anlar yaşandı.

Finalisti belirleyecek karşılaşmaya damga vuran isim Theo Hernandez oldu.

TURNUVAYA YEDEK BAŞLADI

Milan'da forma giyen sol bek Theo Hernandez, Fransa'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yedek kaldı. Avustralya'ya karşı oynanan maçta kardeşi Lucas Hernandez 11'de tercih edildi.

Ancak karşılaşmanın henüz başında Lucas Hernandez'in sakatlanması ve turnuvayı kapatmasıyla birlikte forma kardeşi Theo Hernandez'in oldu.

HEMEN ETKİ ETTİ

Oyuna 13. dakikada dahil olan Milanlı sol bek, yalnızca 14 dakika sonra asist yaptı. Sonraki maçlarda da performansıyla dikkat çeken Theo Hernandez, Fas karşılaşmasına kadar 4 maçta 2 asist yaptı.

YARI FİNALDE SAHNEYE ÇIKTI

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Fas ile oynanan yarı final mücadelesinde de sahneye çıkan 25 yaşındaki futbolcu, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi.

TARİHE GEÇTİ

Opta'nın verilerine göre; Theo Hernandez, bu vuruşla birlikte 1958'den (2; Vava vs Fransa) bu yana Dünya Kupası yarı finallerindeki en erken golü Fas filelerine göndermiş oldu.

FAS, KATAR'DA BİR İLK YAŞADI

Ayrıca Hernandez, Dünya Kupası'nda Fas'a gol atan ilk rakip futbolcu oldu. Kuzey Afrika ekibinin daha önce yediği tek golü Nayef Aguerd grup maçlarında kendi kalesine atmıştı.