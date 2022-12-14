Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fransa-Fas maçında tarihe geçen gol vuruşu! Bir ilk yaşandı, kardeşi sakatlanınca...

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Theo Hernandez#Dünya Kupası
Fransa-Fas maçında tarihe geçen gol vuruşu Bir ilk yaşandı, kardeşi sakatlanınca...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 23:40

2022 Dünya Kupası yarı finalinde oynanan Fransa-Fas mücadelesinde tarihi bir gol vuruşu yapıldı. Afrika ekibi de bir ilk yaşandı.

Haberin Devamı

Fransa'nın Fas'ı 2-0 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası finaline yükseldiği maçta tarihe geçen anlar yaşandı.

Finalisti belirleyecek karşılaşmaya damga vuran isim Theo Hernandez oldu.

Gözden Kaçmasın

Fransa, 2022 Dünya Kupasında finalinde Arjantinin rakibi oldu Fas 2 golle kaybettiFransa, 2022 Dünya Kupası'nda finalinde Arjantin'in rakibi oldu! Fas 2 golle kaybettiHaberi görüntüle

TURNUVAYA YEDEK BAŞLADI

Milan'da forma giyen sol bek Theo Hernandez, Fransa'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yedek kaldı. Avustralya'ya karşı oynanan maçta kardeşi Lucas Hernandez 11'de tercih edildi.

Ancak karşılaşmanın henüz başında Lucas Hernandez'in sakatlanması ve turnuvayı kapatmasıyla birlikte forma kardeşi Theo Hernandez'in oldu.

HEMEN ETKİ ETTİ

Oyuna 13. dakikada dahil olan Milanlı sol bek, yalnızca 14 dakika sonra asist yaptı. Sonraki maçlarda da performansıyla dikkat çeken Theo Hernandez, Fas karşılaşmasına kadar 4 maçta 2 asist yaptı.

Gözden Kaçmasın

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI: Arjantin-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda 2022 Dünya Kupası finali hangi günDÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI: Arjantin-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası finali hangi gün? Haberi görüntüle

YARI FİNALDE SAHNEYE ÇIKTI

Haberin Devamı

Fas ile oynanan yarı final mücadelesinde de sahneye çıkan 25 yaşındaki futbolcu, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi.

Fransa-Fas maçında tarihe geçen gol vuruşu Bir ilk yaşandı, kardeşi sakatlanınca...

TARİHE GEÇTİ

Opta'nın verilerine göre; Theo Hernandez, bu vuruşla birlikte 1958'den (2; Vava vs Fransa) bu yana Dünya Kupası yarı finallerindeki en erken golü Fas filelerine göndermiş oldu.

FAS, KATAR'DA BİR İLK YAŞADI

Ayrıca Hernandez, Dünya Kupası'nda Fas'a gol atan ilk rakip futbolcu oldu. Kuzey Afrika ekibinin daha önce yediği tek golü Nayef Aguerd grup maçlarında kendi kalesine atmıştı.

Fransa-Fas maçında tarihe geçen gol vuruşu Bir ilk yaşandı, kardeşi sakatlanınca...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Theo Hernandez#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık