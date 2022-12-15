Messi ve Arjantin artık rüyaya sadece bir adım uzaklıkta

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Arjantin ve Messi rüyalarına sadece 90 dakika uzaklıkta. Hırvatistan karşısındaki kusursuz futbol ve alınan 3-0’lık galibiyet şampiyonluk umutlarını artırırken, Arjantin finaldeki rakibini beklemeye başladı. Şu bir gerçek; Messi’nin futbol için ne anlama geldiğini anlamak yerine küçümsemek isteyenler bu Dünya Kupası ile birlikte her gün daha zor anlar yaşıyorlar.

Arjantin’in tüm gollerinde Messi imzası var... Ya atıyor, ya attırıyor ya da bir dokunuşuyla her şeyi değiştiriyor... İşte Dünya Kupası’nda finale yükselen Messi ve Arjantin’e dair detaylar;

5 MİLYON TWEET ATILDI

Hırvatistan galibiyeti sonrası sosyal medyada tam anlamıyla Messi izdihamı yaşandı. Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Messi hakkında 5 milyona yakın tweet atıldı. Dünya basınında da Amerika’dan Avustralya’ya, Afrika’dan Asya’ya kadar manşetleri süsleyen isim Messi’den başkası değildi.

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100 MİLYON EUROLUK GVARDIOL'UN DEĞERİNİ 20 MİLYON EURO DÜŞÜRDÜ

Hırvatistan'ın 100 milyon Euro değer biçilen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Gvardiol kariyerinde unutamayacağı bir gece yaşadı. Yeni jenerasyonun en atletik stoperlerinden biri olan Gvardiol, tıpkı Hollandalı Ake gibi 35 yaşındaki Messi karşısında çaresiz kaldı. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri olan Gvardiol için “Messi değerinden 20 milyon Euro sildi” yorumları yapıldı.

JULIAN VE ENZO FARKI

En büyük hayalleri çocukluktan beri hayranı oldukları Messi ile birlikte oynamak olan Julian Alvarez ve Enzo Fernandez, bu hayallerini gerçekleştirmekle kalmadı, Messi’nin kupa yolculuğunda en büyük katkıyı veren ikili oldu. Özellikle kaybedilen Suudi Arabistan karşılaşması sonrası bu iki genç oyuncuyu 11’e alan teknik direktör Scaloni hem Arjantin’in oyununu değiştirdi hem de Messi’nin sahada daha üretken Julian Alvarez bir hale gelmesini sağladı.

MESSI BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric karşılaşma sonrası Messi’ye övgü dolu sözler söyledi. İlk kez 1 Mart 2006’da karşılaştıklarında kazanan Modric olmuştu. Ancak son randevularında bu kez Messi kazandı. Modric, “Arjantinli taraftarlar inanılmaz bir atmosfer yarattılar. Messi’yi tebrik ediyorum, final için ona şans diliyorum. İnanılmaz bir turnuva geçiriyor, kalitesini ve tüm büyüklüğünü gösteriyor” dedi.

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ROSARIO'DA DEV MESSI FORMASI

Messi'nin doğduğu yer olan Rosario‘da da Dünya Kupası finali ayrı bir coşkuyla kutlandı. Bir helikoptere asılan dev Messi forması dakikalarca gökyüzünde uçurulurken bu anlar sosyal medyada da kısa sürede büyük beğeni topladı.