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Fırat Aydınus, Beşiktaş-Ümraniyespor maçındaki kararları değerlendirdi: VAR’daki tutarsızlığa yapay zeka bile güler

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#Beşiktaş#Ümraniyespor#Süper Lig
Fırat Aydınus, Beşiktaş-Ümraniyespor maçındaki kararları değerlendirdi: VAR’daki tutarsızlığa yapay zeka bile güler
Fırat Aydınus
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 07:00

Fırat Aydınus, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Beşiktaş-Ümraniyespor maçı hakemlerini değerlendirdi.

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13. dakikada Geraldo’nun Dele Alli’ye yaptığı müdahale kırmızı kart gerektiriyordu. VAR çağırmalıydı. Ama asıl sorun son bir haftada bu ve buna benzer üç pozisyonda VAR’ın müdahale edip etmemesi anlamında farklı kararlar görmemiz.

Tugay Kaan Numanoğlu, 29 Kasım 2020’deki Fenerbahçe-Beşiktaş ve 20 Ocak 2022’deki Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmalarından sonra ilk kez bir büyük takımın maçını yönetti. Bir başka ilginç olay, ilk kez ‘8 Mart Listesi’nden bir hakemin bu sezon Beşiktaş’ın maçında düdük çalmasıydı. Numanoğlu’nun ilk yarıda avantaj uygulamaları yerindeydi. Ama maç boyunca ekip olarak kritik ve zor pozisyonlar yaşadılar.

DAKiKA 2: PENALTI KARARI DOĞRU 

Ümraniyesporlu futbolcunun kolunun vücudundan açıklığı önemli bir etken oldu karar verilirken. Ele gelen topun VAR ile penaltı verilmesi doğru karar.

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DAKiKA 13: VAR NEREDE?

Geraldo’nun Dele Alli’ye yaptığı müdahale kırmızı kart. Gelişi, ayağının gerginliği, hareketin şiddeti ve top oynama alanında değilken rakibinin sağlığını etkileyen bu pozisyonda VAR çağırmalıydı düşüncesindeyim. Ama asıl sorun son bir haftada bu ve buna benzer üç pozisyonda VAR’ın müdahale edip etmemesi anlamında farklı kararlar görmemiz. Gerçekten ilginç... Bu pozisyonları ve kararları veri olarak yapay zekaya yükleyin; size geri dönüşü gülümseyerek olur!

DAKiKA 33: GEDSON FAUL YAPMADI

Beşiktaş’ın attığı ikinci golden önce Gedson Fernandes’in rakibinden kaptığı topta faullü müdahale yok.

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DAKiKA 62: CENK’iN GOLÜ TEMiZ

Cenk Tosun’un golünden önce ofsayt yok. Devamında Cenk Tosun kafayı vurduğu sırada yükselirken topa vurduktan sonra rakibine teması var. Ama rakibine yüklenerek bir kafa vuruşu yok. Dolayısıyla gol nizami.

DAKiKA 78: SARI KART ÇIKMALIYDI

Attığı golden sonra Wout Weghortst’un korner bayrağını yerinden çıkarması kurallara göre sarı karttı.

Attığı golden sonra korner bayrağını yerinden söküp taraftarlarını selamlayan Beşiktaşlı Wout Weghorst’a sarı kart gösterilmesi gerekiyordu ancak hakem Tugay Kaan Numanoğlu bu pozisyonu atlayıp kartını çıkarmadı.

 

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#Beşiktaş#Ümraniyespor#Süper Lig

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