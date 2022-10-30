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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten galibiyet ve Ghezzal açıklaması!

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Beşiktaşta Şenol Güneşten galibiyet ve Ghezzal açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 19:30

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş'ta ikinci döneminin ilk maçına çıkan Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibe göre her bakımdan daha güçlüyüz. 1'e 1, 11'e 11 üstün olmamız gerekiyordu. Bölüm bölüm yaptık ama bazı bölümlerde eksiklerimiz çok fazlaydı.

SKOR GÜZEL AMA EKSİKLER VAR

Oyunu bazen rakibe bıraktık, rakip oynadı. İkinci yarı daha iyiydi. Skor güzel ama oyunda eksikler var. Zaten kazanmamız gerekiyordu.

ONLAR COŞUNCA BİZ DE COŞUYORUZ

Taraftarın desteğine teşekkür ediyorum. Oyunu seviyorlar. Tempo arttıkça onlar da coşuyor. Onlar coşunca biz de coşuyoruz. Tempomuz düşünce onlar da susuyor. Belki daha erken oyuncu değiştirebilirdim ama onları da görmek istiyordum.

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GHEZZAL 3 MAÇTA DA OLMAYACAK

Ghezzal, Dünya Kupası arasına kadar aramızda olmaz. 3 maç var önümüzde. 3 maçta da olmayacak. Tedavisi ve çalışması olacak

DERBİ YORUMU

Rakipten çok, kendimize bakmalıyız. Derbi için demiyorum. Biz yanlış yaparsak herkes bizi zorlar. Çok yiyen ve atan takımız. Bugün de yedik. 25-30. dakikadan itibaren oyuna bakıyoruz, seyrediyoruz. Tribünde seyirci, kulübede biz, sahada oyuncular seyrediyor. Fiziksel ve moral olarak bir düşüş yaşanmış. Bunu yaşıyorlar. Bunu çözersek daha iyi bir takım oluruz. Zor değil

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