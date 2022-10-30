Beşiktaş-Ümraniyespor maçında tarih tekerrür etti! Güneş döndü, Cenk Tosun yeniden doğdu, Ismael döneminde...

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Beşiktaş ile Ümraniyespor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 12. haftasında Şenol Güneş etkisi dikkat çekti.

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GÜNEŞ DÖNDÜ, CENK TOSUN GERİ DÖNDÜ

Sezon başında yeniden Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun, bu sezon ilk kez ilk 11de görev yaptı. Beşiktaş'ın sezon başında tekrardan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Cenk Tosun, Ümraniyespor maçına ilk 11de başladı. Daha önce Valerien Ismael döneminde genellikle karşılaşmanın son anlarında oyuna dahil olan Cenk Tosun, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından ilk 11de görev yaptı.

MAÇ BAŞINA 14 DAKİKA OYNUYORDU

Milli golcü, Valerien Isamel döneminde maç başına 14 dakika sahada kalan Cenk, 3. haftada oynanan Karagümrük maçında 90+3. dakikada oyuna girince teknik direktör Valerien Ismael'e tepki göstermişti.

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GÜNEŞ'İN İLK MAÇINDA GOL VE ASİST

Cenk Tosun, Şenol Güneş'in ikinci döneminin ilk maçında formayı giydi ve 5. dakikada penaltıdan golü buldu. Ayrıca Weghorst'un 33. dakikada kaydettiği golde asisti yapan isim oldu.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Güneş'in Beşiktaş'taki ilk döneminde de siftah golü Cenk'ten gelmişti. Tecrübeli futbolcu, 16 Ağustos 2015 tarihinde Mersin İdman Yurdu'nun ağlarını havalandırmıştı.

SON 10 PENALTIYI DA ATTI

Ümraniyespor maçıyla birlikte Cenk Tosun, Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltının tamamını gole çevirmiş oldu.

GÜNEŞ İLE BAMBAŞKA

Gaziantepspor'dan 2014 yılında Beşiktaş'a transfer olan Cenk, Şenol Güneş birlikte çıktığı dönemde önemli performanslar ortaya koydu. 31 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Everton'a 22.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olarak rekor kırmıştı.