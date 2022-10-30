Canlı Anlatım: Beşiktaş Ümraniyespor maçı

Haberin Devamı

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Beşiktaş: 0

Ümraniyespor :0

Goller

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Gedson, Cenk, Weghorst

ÜMRANİYESPOR: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur Atasayar, Sackey, Avounou, Serkan, Geralde, Del Valle, Umut Nayir

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12'nci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

Sezona flaş transferler yaparak büyük umutlarla giren Beşiktaş’ta, son 6 maçta sadece 1 galibiyet alınması teknik direktör değişikliğini zorunlu hale getirdi. Geçtiğimiz hafta 2-1 kaybedilen Hatay deplasmanından bir gün sonra Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah beyazlı yönetim, taraftarların çok istediği Şenol Güneş’i 2. kez takımın başına getirdi.



ŞENOL GÜNEŞ 3.5 YIL ARADAN SONRA VODAFONE PARK’DA



24 Mayıs 2019’da Vodafone Park Stadı’nda oynanan Kasımpaşa maçıyla Beşiktaş’a veda eden Şenol Güneş, 3.5 yıllık aradan sonra yine Vodafone Park’da oynanacak bir maçla siyah beyazlı taraftarlarla buluşacak.



2015 -2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş’ı çalıştıran Güneş 2 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde yenilgisiz gruptan çıkma, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final gibi başarıların ardından A Milli Takım teknik direktörlüğüne geçmişti. Buradaki görevi geçen sezon son bulan Güneş, 1 yıldır takım çalıştırmıyordu.



Geçen sezon da Sergen Yalçın’ın istifası sonrası taraftarların en çok istediği isim olan Güneş, yaklaşık 10 aylık bir gecikmeyle 2. kez Beşiktaş’ın teknik direktörü oldu.



Güneş’in yeniden takımın başına geçmesiyle çok mutlu olan siyah beyazlı taraftarlar, bütün biletleri bitirdi ve bugün Vodafone Park Stadı’nı tamamen dolduracak.

Haberin Devamı

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ 2 ÖNEMLİ İSİM SINIRDA



Beşiktaş’ta Ümraniyespor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes ve Valentine Rosier bugün sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Galatasaray derbi mücadelesinde takımı yalnız bırakacak

Haberin Devamı