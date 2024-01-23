Fenerbahçe'yi saran büyük endişe: Fred! Aynı senaryo yeniden yaşanır mı?

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Samsunspor karşısında 2 puanlık kayıp yaşayan Fenerbahçe’ye bir kötü haber de maçta sakatlanan Fred’den geldi. Mücadelenin 86. dakikasında yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edemeyen Brezilyalı oyuncu ile ilgili sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.” Fred’in bu sakatlık nedeniyle en az 4-6 hafta takımdan uzak kalacağı ancak bu sürenin uzama riskinin de bulunduğu öğrenildi.

SAHADAYKEN iLK KAYIP

Kanarya, Samsun’a kadar toplamda 5 kez kayıp yaşadı. Ligde 2 beraberlik 1 yenilgi, Avrupa’da 2 yenilgi alırken hepsinin ortak noktası Fred’in sahada olmamasıydı. Samsun önünde F.Bahçe ilk kez Sambacı ile kayıp yaşadı.

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AYNI KABUS YAŞANIR MI?

3 kulvarda da mücadele eden F.Bahçe’de Fred’in yokluğunun takımı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Bunun en önemli nedeni de takımın hem ligde hem Avrupa’da müthiş bir başlangıca imza attığı 2023-24’te en kötü dönemini Fred’in yokluğunda yaşaması.

F.BAHÇE’NiN BU SEZON KAYIP YAŞADIĞI MAÇLAR

Konferans Ligi Ludogorets 0-2

Konferans Ligi Nordsjaelland 1-6

Süper Lig Trabzonspor 2-3

Süper Lig Adana Demir 0-0

Süper Lig Galatasaray 0-0

Süper Lig Samsunspor 1-1