Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike... Şampiyonluğun kaçmasının 10 etkeni

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Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’nin mücadelesi henüz bitmiş değil... Sarı lacivertli ekip pazar günü deplasmanda Galatasaray’a yenilmesi ve Beşiktaş’ın son iki maçını kazanması durumunda ligi üçüncü bitirme tehlikesiyle karşı karşıya.

Antalya galibiyetiyle puanını 77 yapan sarı lacivertli takım, ezeli rakibine derbide kaybetmesi durumda son hafta ligden çekilen Gaziantep’ten gelecek 3 puanla 2022-23 sezonunu 80 puanla tamamlayacak. Şu an 74 puanı bulunan Beşiktaş ise son iki hafta oynayacağı Kasımpaşa (deplasman) ve Konyaspor (iç saha) maçlarını kazanması durumunda 80 puana ulaşacak. Bu senaryoda, ikili averajda önde olan Beşiktaş (0-0, 4-2) ligi ikinci bitirecek.

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GELiR KAYBI SÖZKONUSU

Ligi ikinci ve üçüncü bitiren takımlar Türkiye’yi gelecek sezon Konferans Ligi’nde temsil edecek ve iki ekip de mücadeleye ikinci ön eleme turundan başlayacak. Bununla beraber sıralamada ikinci olan takım 26.5 milyon TL alırken, üçüncü kasasına 19.9 milyon TL koyacak.

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ŞAMPİYONLUĞUN KAÇMASININ 10 ETKENİ

Sezon başı Jorge Jesus’la anlaşan, lige fırtına gibi başlayan ancak özellikle Dünya Kupası arasından sonra büyük düşüş yaşayan F.Bahçe’de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Sarı lacivertli camiada şampiyonluğun kaçmasına neden olarak görülen 10 etken şöyle:

SiSTEM HATALARI

1- Süper Lig’i hafife alan Jorge Jesus özellikle derbi maçlarında sistem ve kadro hataları yaptı. Portekizli teknik adam, ligde hiçbir derbiyi kazanamayınca takımın ruhu yara aldı.

FORMA ADALETSiZLiĞi

2- Kötü oynasa da bazı isimlerin ‘Jesus kontenjanı’ndan her maç sahada olması oyuncuları demoralize etti.

TRANSFER SÖYLENTiLERi

3- Dünya Kupası arasından sonra hakkında çıkan ‘Jesus, Brezilya’nın başına geçecek’ dedikodularının önüne geçilemediği gibi bu dönem Arao ve Jesus’un söylemleri takıma zarar verdi.

SÜRPRiZ KAYIPLAR

4- Altlardaki Giresunspor (1-2 ve 1-1), İstanbulspor (3-3), Ümraniye’ye (3-3) toplam 9 puan kaybedildi

KADRO iSTiKRARSIZLIĞI

5- Son son beş haftaya girilene kadar ideal 11 ve düzenli bir kadro istikrarı oluşamadı.

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ŞANSSIZ SAKATLIKLAR

6- Peres, Pedro, Batshuayi, King, Lincoln ve Mert Hakan’ın uzun süren sakatlıkları.

ÜÇLÜ DEFANS ISRARI

7- Peres’in sakatlığından sonra ağır defans hattıyla üçlü defans oynama ısrarı, rakiplerin hızlı forvetlerine yaradı.

PRiM OLMAMASI

8- Rakip takımlar özellikle büyük maçlar öncesinde futbolcularını motive etmek için prim uygulaması yaparken Fenerbahçe prim uygulaması yapmadı.

GEÇ KALAN HAMLELER

9- Jorge Jesus özellikle tıkanan maçlara ve riskli giden karşılaşmalara müdahale etmekte çoğu kez geç kaldı.

TRANSFER HATALARI

10- G.Saray dünya yıldızları alırken kadro seçiminde geride kaldı. Ara transferde 15 milyon Euro harcanan Oosterwolde, Samet ve Bruma yararlı olamadı.

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