Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında! Mauro Icardi, Fenerbahçe ve Jorge Jesus iddiaları...

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 36. hafta maçında lider Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmayı 4-1 kazandı ve Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren maçta golleri 7 ve 38. dakikalarda Mauro Icardi, 73. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 78. dakikada Sergio Oliveira kaydetti. Ankaragücü'nün tek sayısını 16. dakikada Milson attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 82'ye yükseltti. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup etmesine bakmayan Sarı-kırmızılı takım, ligde bitime 2 hafta kala tarihinin 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon Galatasaray, 4 Haziran Pazar günü Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Haberin Devamı

İSTATİSTİKLERLE TARİHE GEÇEN ŞAMPİYONLUK

- Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de mücadele eden 117 takım arasında maç başına en fazla şut çeken ekip Galatasaray.

- Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%76.5) ve puan ortalaması (2.4) yakalayan Türk teknik direktör Okan Buruk.

- Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Hamza Hamzaoğlu'nun ardından hem oyuncu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu. Buruk ayrıca Galatasaray tarihinde ilk tam sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan üçüncü Türk teknik direktör oldu.

- Victor Nelsson (102) ve Abdülkerim Bardakcı (91), Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana aynı Süper Lig sezonunda 90'dan fazla hava topu kazanan ilk Galatasaray oyuncuları oldu.

- 2007/08'den bu yana Süper Lig'de en sık gol atan oyuncu olan Mauro Icardi (86 dakikada bir), bu sezon kaydettiği gollerle Galatasaray'a 17 puan kazandırdı (1797 dakika, 21 gol).

- Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Mustafa Denizli'nin (3) ardından iki takımı şampiyon yapan ikinci Türk teknik direktör oldu. Buruk ayrıca, Süper Lig tarihinde oyuncu (7) ve teknik direktör (2) olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim oldu.

Haberin Devamı

- 2010/11'den bu yana Galatasaray formasıyla bir maçta üç asist yapan ilk Türk oyuncu olan Kerem Aktürkoğlu (vs Ankaragücü), bu sezon en fazla gol pası veren isim konumunda (10).

- Süper Lig tarihinde mayıs aylarında beşten fazla maça çıkan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Galatasaray: %58.5.

- Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste yedi golünü atan ilk oyuncu oldu.

- Fernando Muslera, Süper Lig tarihinde Şenol Güneş'e ait en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci unvanına ortak oldu.

BBC

Ankaragücü'nü Ankara'da 4-1 yenen Galatasaray tarihinde 23. kez şampiyon oldu. 2021-22 sezonunu 13. sırada bitiren ve tarihinin en kötü istatistiğine imza atan Galatasaray bu başarıyla muhteşem bir geri dönüş yapmış oldu.

Haberin Devamı

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Boom boom! Hesabı Icardi kesti. Galatasaray, Türkiye şampiyonu oldu. Hak edilmiş bir zafer. 'İtalyanlar' Mertens, Zaniolo, Torreira, Oliveira ve Icardi zaferi kutluyor. Mauro hala öldürücü bir forvet olduğunu kanıtlıyor.

TUTTOMERCATO

Şampiyon Galatasaray! Eski Serie A yıldızı Icardi yeniden doğdu, Torreira taraftarların sevgilisi oldu.

SKY SPORT ITALIA

Galatasaray 23. kez şampiyon: Belirleyici isim yine Icardi. Aslan, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek dört sene sonra Türkiye'de şampiyonluğa ulaştı. Inter'in eski oyuncusu, her zaman olduğu gibi yine maçın baş kahramanıydı. Roma'nın eski oyuncusu Sergio Oliveira da gol attı. Inter'in eski oyuncusu Okan Buruk, kenarda mutluluğu yaşadı. Zaniolo, cezası nedeniyle tribündeydi.

BILD

Haberin Devamı

İki eski Bundesliga yıldızı, Türkiye şampiyonluğunu kutladı. Boğazın Aslanları, 23. kez şampiyon oldu. Bundesliga'dan iki eski tanıdığın da bunda payı var. Schalke ve Düsseldorf formaları giyen Kaan Ayhan ile RB Leipzig'de yardımcı antrenör olarak çalışan futbolcu Moritz Volz. Ancak takımın yıldızı başka biri ve o Galatasaray'a ait bile değil. PSG'den kiralık Mauro Icardi, 23 maçta 21 gol attı. İstanbulluların onu kalıcı olarak transfer etmek istemelerine şaşmamalı...

KICKER

2019'dan sonra bir ilk: Galatasaray yine Türkiye şampiyonu! 13. sırada yer aldığı geçen sezonki karmaşanın ardından bu şampiyonluk öngörülebilen bir şey değildi. Yaz aylarında bir transfer atağı başlattılar. Fenerbahçe, pazar günü derbiyi kazansa bile yetmeyecek. Aslanlar artık hafta içi kutlamalara başlayabilir.

Haberin Devamı

LE PARISIEN

PSG'den kiralık olarak gelen Arjantinli, bir duble daha yaptı. Paris'te parya, İstanbul'da idol olan Icardi; bir kez daha gol makinesine dönüştü. Ağları bulmak için en ufak bir fırsatı dahi değerlendiren kararlı bir forvet.

L'EQUIPE

Galatasaray, 2018-19 sezonundan bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazandı. Tarihinde 23. şampiyonluk. Taraftarlar, İstanbul sokaklarını sarı-kırmızıya bürüdü.

VOETBAL

Galatasaray, kaotik ve trajik bir sezonun ardından tacını geri aldı.

AS

Icardi'nin şampiyonluk dirilişi. Sadece bir yıl içinde Türkiye yolculuğunda kendini yeniden keşfetti. Icardi, geri döndü. Sahanın dışında yaşananlar ile adının anılmasına neden olan kötü hatıralar geride kaldı. Avrupa kıtasının en önemli forvetleriyle denk bir geçmişe sahip olan ve Türkiye'de oynadığı maçların %91'inde gol atan Icardi, ödevini yapmış olarak ülkeden ayrılıyor. Temmuz ayının başında ne olacağına karar vermek adına Paris'e dönmek durumunda. Fransız başkentinde devam etme seçeneği tamamen ortadan kalkacak ama kuşkusuz herhangi bir üst düzey takım, küllerinden doğan bir Icardi'nin keyfini yaşamak ister. Belki de bir zamanlar Milano'da İtalya'yı fetheden o oyuncuyu görmek için hala zaman vardır.

MARCA

Juan Mata, ilk lig şampiyonluğunu alarak inanılmaz CV'sini tamamladı.

A BOLA

Jorge Jesus'a kötü haber: Şampiyon Galatasaray! "Galatasaray, 23. kez Türkiye şampiyonu. 2019'dan bu yana elde edemedikleri kupayı yine kaldırıyorlar. 2014'ten bu yana şampiyonluğa ulaşamayan bir kulüp olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus için doğal olarak kötü haber.

ESPN

Galatasaray'ın efsanesi Muslera'dan apoletine bir yıldız daha. Türkiye'de Galatasaray için sadece kaptan değil, bir dönemin simgesi haline geldi. Kazandığı kupalar, Uruguaylı kaleciyi kulüpte zaferin simgeli haline getiriyor.

LA VOZ

Türkiye'de tam bir idol! Mauro Icardi, iki golüyle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıdı. PSG'den kiralık olan Rosario'lu forvet, Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımında çıktığı 23 maçta 21 gol attı ve 7 de asist yaptı. Ancak esas olarak golcü oyuncu, son 5 maçta attığı 8 golle ürkütücü bir final periyodu yaşadı.

ABC

Icardi ve takım arkadaşları, Galatasaray'ı Türkiye'de şampiyonluğa taşıyor. Galatasaray, tarihinde 23. kez Türkiye'de şampiyon oldu. Mertens, Icardi, Zaniolo ve Rashica gibi yıldızların formasını giydiği takım, Ankaragücü karşısında 4-1'lik skorla galip geldi. Arjantinli golcü Mauro Icardi, iki gole imza atan isimdi. Galatasaray, geçtiğimiz yaz harika bir transfer politikasıyla birçok büyük ismi getirmişti.

KURIER

Eski Rapid'li Yusuf Demir, Galatasaray'da şampiyon oldu. İstanbul ekibi, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ancak 19 yaşındaki oyuncu, geçirdiği sezondan memnun değil. Toplamda sadece 66 dakika forma giyen Yusuf Demir, sık sık sakatlandı ve son zamanlarda sadece ara ara kadroda yer bulabildi. 19 yaşındaki oyuncu ligde en son 4 Ocak'ta olmak üzere yalnızca 5 kere forma giydi.

WALFOOT

Sonunda: Dries Mertens, 36 yaşında ilk şampiyonluğunu kazandı. Dries Mertens, 15 yıllık profesyonel kariyerinde hiç ŞAMPİYONLUK kazanmamıştı. Sonunda Galatasaray ile bu hasret sona erdi.

SPORTSPORT

Türk devi Galatasaray'ın futbolcuları, 4 yıllık aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Zaferin ardından Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlarca uzun süredir beklenen bu anın büyük kutlaması başladı. Asıl kutlama elbette İstanbul'da bekleniyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi kendi sahasında ağırlayacağı son maçtan sonra... Büyük bir çılgınlık olacak. Türkiye'den çılgın sahneler geliyor ama en çılgınları henüz gelmedi.

BOLD

Nelsson ve Galatasaray, Ankara'daki farklı galibiyetin ardından Türkiye'de şampiyonluğa ulaştılar. Galatasaray, tarihinde 23. kez şampiyon oluyor. Pazar günü son maçı Fenerbahçe ile oynayacaklar. Elde edilen zafer, geçen yılki büyük hayal kırıklığı yaratan 13. sıradan oldukça ileri bir adım.

EL PAIS

Sağlıklı bir alışkanlık: Galatasaray, şampiyon oldu ve Fernando Muslera ile Lucas Torreira bunu kutladı.