Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes ile eşleşti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında TOFAŞ’ı 98-87 mağlup eden Fenerbahçe Beko, yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pierre ve Montley ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 5’inci dakikada 16-9 üstünlük yakaladı. Sarı-lacivertli ekibin etkili savunmasına karşı skor üretmekte zorluk çeken TOFAŞ karşısında kalan dakikalarda iyi oyun sürdüren konuk ekip, çeyreği 26-13 önde bitirdi.



İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, dış atışlarda etkili oldu. Pota altında Toure’yi etkili kullanan TOFAŞ, Manek’ten de skor katkısı alarak 15’inci dakikada farkı tek hanelere indirdi. İlk çeyreği göre daha skorer bir görüntü çizen Bursa temsilcisine, sarı-lacivertli ekip, Hayes’in etkili performansıyla karşılık verince soyunma odasına üstünlükle girdi: 38-49.



Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, dış atışlarda etkili olmaya devam etti. Üç sayı gerisinden Hayes ve Pierre ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, pota altından da Montley’i iyi kullandı. Ennis’in asist ve sayılarıyla konuk ekibin baskısını durduran TOFAŞ, bitime 1 dakika kala farkı bir anda 5 sayıya (60-65) indirse de Fenerbahçe Beko, Montley ve Biberoviç ile sayılar bularak son periyota skor avantajıyla girdi: 60-70.



Son çeyrekte TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene, itirazları nedeniyle diskalifiye edildi. Yaşanan durum karşısında TOFAŞ oyundan koparken Fenerbahçe Beko durumu avantajlı hale getirdi. Baskılı oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, parkeden galip ayrıldı: 87-98.