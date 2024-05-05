Fenerbahçe'ye çifte müjde! İsmail ve Oosterwolde’den iyi haberler geldi

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Fenerbahçe’nin hem futbol hem de ekonomik olarak büyük beklentiler içinde olduğu Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek’ten güzel haberler geldi. İki oyuncu beklenenden önce iyileşiyor.

OOSTERWOLDE’NiN MR’I TEMiZ

13 Nisan’da menisküs ameliyatı olduktan 2 gün sonra bireysel çalışmalara başlayan Oosterwolde’nin geçtiğimiz perşembe günü çekilen MR’ı temiz çıktı. Hollandalı defans oyuncusu gelecek hafta Kayserispor maçında kadroya alınacak, Galatasaray derbisine de tamamen hazır olacak.

Geçen haftaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek ise sezonun kalan maçlarında oynayamayacak, ancak uluslararası alanda adını duyurabilmesi adına büyük önem taşıyan 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyebilecek. Sarı lacivertli kulübün sağlık ekibi, genç yıldıza ameliyatsız tedavi uygulama kararı aldı.

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EUROLEAGUE’DEN CEZA GELDi

THY EuroLeague yönetimi Monaco maçının bitiş düdüğüyle saha içinde ev sahibi taraftarlar ve konuk oyuncular arasında gerginlik yaşanması ve tribünlerden yabancı maddeler atılması nedeniyle F.Bahçe Beko’ya 30 bin Euro para cezası verdi. Konuk ekipten Jaron’a da uyarı cezası geldi.