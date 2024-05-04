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Arda Güler'den rencide eden hareket! Real'in şampiyonluğa göz kırptığı maçta alkış tufanı koptu

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga
Arda Gülerden rencide eden hareket Realin şampiyonluğa göz kırptığı maçta alkış tufanı koptu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 19:38

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ikinci kez LaLiga'da ilk 11 başladığı maçta 65 dakikada estetik çalımlarıyla izleyenleri mest etti. Real Madrid'in 3-0 kazanarak şampiyonluğa göz kırptığı mücadelede harika çalımları ve paslarıyla taraftarı heyecanlandıran Arda, istatistikleriyle de dikkat çekti.

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Real Madrid'in LaLiga şampiyonluğunu büyük ölçüde garantilemesinin ardından Carlo Ancelotti'nin daha fazla forma şansı vermeye başladığı milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı iki lig maçında da keyif veren bir oyun ortaya koydu.

GEÇEN HAFTA GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ

Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etmeyi başarırken galibiyeti getiren gol, milli oyuncumuz Arda Güler'in ayağından gelmişti.

Mücadelenin 29. dakikasında Dani Carvajal'in sağ kanattan ceza sahasında çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Arda Güler, LaLiga'daki ikinci golünü atarken ilk golünü ise yalnızca 5 dakika süre aldığı Celta Vigo maçında kaydetmişti.

LaLiga'da ikinci kez 11 başlayan Arda Güler, Cadiz karşısında gol atamasa da harika çalımları ve estetik paslarıyla izleyenleri mest etti.

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Arda Gülerden rencide eden hareket Realin şampiyonluğa göz kırptığı maçta alkış tufanı koptu

RENCİDE EDEN ÇALIM

Karşılaşmada etkisini çok erken gösteren milli futbolcumuz, henüz 6. dakikada Cadizli oyuncular Ruben Sobrine ve Alex Fernandes'a öyle bir çalım attı ki, Santiago Bernabéu Stadyumu tribünlerini ayağa kaldırdı. 

Arda Güler'in bu harika çalımı hem LaLiga resmi hesabından hem de on binlerce futbolsever tarafından sosyal medyada paylaşılırken büyük beğeni aldı.

MODRIC'E HARİKA TOPUK PASI

Etkili oyunuyla Cadiz sağ kanadına zor anlar yaşatan Arda Güler, Luka Modric'e attığı müthiş topuk pasıyla takımını gole yaklaştırdı.

GOLE YAKLAŞTI

Frikik atışında topun başına geçen milli yıldız, iyi bir vuruş çıkarsa da Cadiz kalecisi Lesedma'yı geçemedi.

Arda Gülerden rencide eden hareket Realin şampiyonluğa göz kırptığı maçta alkış tufanı koptu

ALKIŞ TUFANI KOPTU

Karşılaşmada 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bırakan Arda Güler, Bernabéu'yu bir kez daha ayağa kaldırdı.

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Arda Güler oyundan çıkarken tribünlerden büyük bir alkış tufanı koparken milli futbolcumuz da alkışla karşılık verdi.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURDU

Mücadelede 54 kez topla buluşan Arda, yüzde 94 pas isabetiyle oynarken bir de isabetli orta yaptı.

3 harika çalıma imza atan genç yıldız, 12 ikili mücadelenin 7'sini kazanırken 1 top çalıp 1 de pas arası yaptı.

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga

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