Real Madrid 3-0 Cadiz / Maç sonucu (Arda Güler 11 başladı)

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Real Madrid, İspanya LaLiga'nin 34. haftasında Cadiz'i konuk etti.

Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 51'de Brahim Diaz, 68'de Jude Bellingham ve 90+4'te Joselu kaydetti.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Bu sonuçla maç fazlasıyla puanını 87'ye çıkaran Real Madrid, Barcelona'nın puan kaybetmesi ya da gelecek hafta kazanmaları durumunda LaLiga'da şampiyonluğunu ilan edecek.

ARDA GÜLER İLK 11'DE!

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, FRan Garcia, Modric, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Joselu

Cadiz: Lesedma, Zaldua, Fali, Chust, Hernandez, Alcaraz, Escalante, Sobrino, Munoz, Alex, Ramos