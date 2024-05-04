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Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Real'e genç oyunculara süre vermek için gelmedim

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#Real Madrid#Carlo Ancelotti#Arda Güler
Carlo Ancelottiden Arda Güler sözleri: Reale genç oyunculara süre vermek için gelmedim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 20:45

İspanya LaLiga'nın 34. haftasında Cadiz'i 3-0 yenerek şampiyonluğa göz kırpan Real Madrid'de Carlo Ancelotti açıklamalar yaptı.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, LaLiga'nın 34. haftasında 3-0 kazandıkları Cadiz maçının ardından açıklamalar yaptı.

"ARDA YAPMASI GEREKENİ YAPTI"

Arda Güler'in sahada yapması gerekeni yaptığını söyleyen Ancelotti, işini genç oyunculara sürek vermek değil, kazanmak olduğunu belirterek "Arda Güler çok genç ve sahada yapması gerekeni yaptı. Geçiş dönemini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Gençler sürekli gelişiyor. Ben Real Madrid'e maçlar kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil." diye konuştu.

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"ŞAMPİYON OLMAYI SONUNA KADAR HAK ETTİK"

Şu anda akıllarının çarşamba günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern maçında olduğunu vurgulayan Ancelotti, "Kutlamaların ne zaman olacağı umurumda bile değil, şampiyon olmayı sonuna kadar hak ettik. Şu anda soyunma odasında coşku falan yok çünkü çarşamba günü Bayern Münih ile çok kritik bir maçımız var." dedi.

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#Real Madrid#Carlo Ancelotti#Arda Güler

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