Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Real'e genç oyunculara süre vermek için gelmedim

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, LaLiga'nın 34. haftasında 3-0 kazandıkları Cadiz maçının ardından açıklamalar yaptı.

"ARDA YAPMASI GEREKENİ YAPTI"

Arda Güler'in sahada yapması gerekeni yaptığını söyleyen Ancelotti, işini genç oyunculara sürek vermek değil, kazanmak olduğunu belirterek "Arda Güler çok genç ve sahada yapması gerekeni yaptı. Geçiş dönemini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Gençler sürekli gelişiyor. Ben Real Madrid'e maçlar kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil." diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLMAYI SONUNA KADAR HAK ETTİK"

Şu anda akıllarının çarşamba günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern maçında olduğunu vurgulayan Ancelotti, "Kutlamaların ne zaman olacağı umurumda bile değil, şampiyon olmayı sonuna kadar hak ettik. Şu anda soyunma odasında coşku falan yok çünkü çarşamba günü Bayern Münih ile çok kritik bir maçımız var." dedi.