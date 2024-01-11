Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup olan Konyaspor'da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı! Kulüpten açıklama geldi...

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Süper Lig’de 16’ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe’ye 7-1 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada istifa edebileceğinin sinyalini verdi. Keleş, "Başkanımla konuşacağım ve gereği neyse yapacağım" dedi.



Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz da, ”Yönetim ve hocamızla konuşacağım. Bu gece gereken neyse yapılacak" dedi.

"YOLLARIMIZI AYIRMA KARARI VERDİK"



Yapılan açıklamaların ardından dün toplantı düzenleyen yönetim kurulu, Hakan Keleş ile yollarını ayırmaya karar verdi. Kulübün basın sözcüsü Yunus Derabağ, ”Yönetim olarak Hakan Keleş hocamızla yollarımızı ayırmaya karar verdik. Yeni teknik direktör ile ilgili de çalışmalarımıza başladık” dedi.

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AYKUT KOCAMAN İDDİALARI



Derebağ, teknik direktörlüğü Aykut Kocaman’ın getirileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili de ”Şu an için söylentiden ibaret” diye cevap verdi.