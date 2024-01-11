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Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup olan Konyaspor'da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı! Kulüpten açıklama geldi...

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#Süper Lig#Konyaspor#FENERBAHÇE
Fenerbahçeye 7-1 mağlup olan Konyasporda Hakan Keleş ile yollar ayrıldı Kulüpten açıklama geldi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 10:35

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe deplasmanına çıkan Tümosan Konyaspor, sahadan 7-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve üst üste 2. yenilgisini almıştı. Yeşil - beyazlı takımda teknik direktör Hakan Keleş ile yolların ayrıldığı ve yeni hoca çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

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Süper Lig’de 16’ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe’ye 7-1 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada istifa edebileceğinin sinyalini verdi. Keleş, "Başkanımla konuşacağım ve gereği neyse yapacağım" dedi. 

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz da, ”Yönetim ve hocamızla konuşacağım. Bu gece gereken neyse yapılacak" dedi.

"YOLLARIMIZI AYIRMA KARARI VERDİK"

Yapılan açıklamaların ardından dün toplantı düzenleyen yönetim kurulu, Hakan Keleş ile yollarını ayırmaya karar verdi. Kulübün basın sözcüsü Yunus Derabağ, ”Yönetim olarak Hakan Keleş hocamızla yollarımızı ayırmaya karar verdik. Yeni teknik direktör ile ilgili de çalışmalarımıza başladık” dedi. 

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Fenerbahçeye 7-1 mağlup olan Konyasporda Hakan Keleş ile yollar ayrıldı Kulüpten açıklama geldi...

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AYKUT KOCAMAN İDDİALARI

Derebağ, teknik direktörlüğü Aykut Kocaman’ın getirileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili de ”Şu an için söylentiden ibaret” diye cevap verdi.

Fenerbahçeye 7-1 mağlup olan Konyasporda Hakan Keleş ile yollar ayrıldı Kulüpten açıklama geldi...



Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör İlhan Palut’un ardından ekim ayı sonlarında Hakan Keleş ile 2023-2024 sezon sonuna kadar anlaşmıştı. 

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#Süper Lig#Konyaspor#FENERBAHÇE

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