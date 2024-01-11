Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi: 65 senelik rekorlar hedefte | Galacticos formu, Galacticos oyunu

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Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 7-1 kazandı.

Sarı-lacivertli takıma farklı galibiyeti getiren golleri 11(penaltı), 32 ve 40. dakikalarda Edin Dzeko, 42. dakikada Mert Müldür, 44. dakikada Szymanski, 63. dakikada Batshuayi ve 83. dakikada Uğurcan (kendi kalesine) attı. Konyaspor'un sayısını 90. dakikada Guilherme kaydetti.

Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Konyaspor ise 18 puanda kaldı.

Uğur Meleke ve Engin Kehale, Fenerbahçe'nin farka koştuğu mücadeleyi değerlendirdi.



Uğur Meleke: 65 senelik rekorlar hedefte

Eğer Süper Lig’de bugün Galatasaray da Sivasspor’u mağlup ederse, zirvedeki iki takım birden ilk devreyi 50’şer puanla kapamış olacaklar. Süper Lig tarihinde yaşanmış hatta yaklaşılmış bir şey değil böyle ikili bir dominasyon. Şu ana kadar Fenerbahçe-Galatasaray ikilisi toplam 37 maça çıktılar, 31’ini kazandılar, sadece iki yenilgi aldılar. Eğer iki İstanbul devi, ilk devredeki performanslarını ikinci yarıda da tekrarlarlarsa bu iki takımın birden 100 puan barajına ulaşması anlamına gelecek. Ki Süper Lig’in 65 senelik tarihinde bir takımın ulaşabildiği en yüksek puan seviyesi 93...

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KONYA 1-0 SONRASI DAĞILDI

Dünkü aldığı farklı sonuçla ilk yarıyı büyük bir ihtimalle lider kapatmayı garantileyen Fenerbahçe için İstanbulspor maçına benzer bir senaryo oluştu Konya önünde de. İki maç da ilk devrede koptu, iki müsabakada da tabelada 46:00 yazdığında Fenerbahçe 5 gol bulmuştu bile. Ancak İstanbulspor’un hafta sonu ortaya koyduğu oyun ve direnci çok daha iyiydi Konyaspor’a göre. Konyaspor dün özellikle 1-0’dan sonra dağıldı. İki golde Kahraman’ın, ikisinde de Adil’in hataları var. Ahmet Oğuz dağınık. Sanki Konyaspor hâlâ İlhan Palut’u anlamsız bir şekilde göndermenin bedelini ödüyor gibi.

KADRO GENiŞLiĞiNiN ARTISI

Fenerbahçe cephesindeyse İsmail Kartal’ın kadro genişliğinden faydalanma fırsatı bulduğu bir gündü dün. Türk futbolunda Ocak ayı yoğun geçiyor, iki hafta içinde lig, birinde de kupa oynayacak takımlar. İsmail Kartal da 7 müsabaka içeren bu ay içinde aynı oyunculara fazla yük binmemesi için farklı tercihler yaptı dün. Tadic-Cengiz’i kenarda başlattı, ikinci yarıya da Dzeko-Szymanski’siz çıktı. Özellikle yaşları itibariyle ekonomik kullanılmaları gereken Tadic-Dzeko cephesinde makul kararlar bunlar.

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MiLLi TAKIM iÇiN SEViNDiRiCi

A milli takımın Haziran’daki Euro 2024 macerası öncesi güzel gelişmeler yaşanıyor bence son günlerde. Beşiktaş forveti Semih Kılıçsoy’un parmak ısırtan grafiği onu Almanya’ya götürebilir. Ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe’nin son maçlarında sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan ve Mert Müldür’ün de form tutmaları Türk futbolu adına sevindirici.

Engin Kehale: Galacticos formu, Galacticos oyunu



Konyaspor’un eksiklerinden, kale, savunma dörtlüsü ve önündeki ikiliden oluşan 7’li bloğun 6’sının yerli olmasından bahsedebilirim. Bu hattın savunmadan çıkarken baskıya dayanamadığını, ilk iki golün önde baskılardan geldiğini anlatabilirim ancak Fenerbahçe’ye haksızlık olur. İsmail Kartal, Jorge Jesus futbolunu set oyunuyla birleştirip her hattıyla ezici bir takım yaratmayı başardı. Portekizli’nin takımı sahada doğru sistemi uygulamak için çok efor harcayıp bundan çok keyif alıyor gibi gözükmüyordu. 2023-2024 modeli sarı lacivertliler ise hem oynayıp hem eğleniyor hem de eğlendiriyor.

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SÜPER LiG’iN EN ŞU ANDA EN DiRi TAKIMI FENERBAHÇE ·

Dile kolay, ilk 10 dakikada atılan 10 gol. İlk yarılarda atılan 29 gol. Süper Lig’de ilk 5 haricinde sadece Kasımpaşa’nın sezon boyunca toplam gol rakamı bunun üzerinde. Sistem, bireysel beceri ve kalitenin fizik kalite ile harmanlanmasına dayanıyor. Pek fark etmiyoruz belki ama ligin şu anda en diri takımı Fenerbahçe. Özellikle takım boyunun uzadığı anlarda kondisyon ve dayanıklılık büyük fark yaratıyor.

BAŞROL DZEKO VE SZYMANSKi’NiN

Konyaspor karşısında başrol Dzeko ve Szymanski’nindi. Bosnalı, kenarda oyun kurulumunda aktif olan Dzeko yerine yardımcı forvet King ile oynayınca daha az kenarlara deplase olup ceza sahası içinde kaldı. Rahatça hat-trick yapıp maç topunu evine götürdü. Inter’deki çift santrfor dönemindeki etkinliğinin bir benzerini ortaya koydu.

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TOPU HIZLANDIRAN VE ÇABUK DÜŞÜNEN ADAM FRED

Tabeleda belki üstteki isimler yazıyor ama Fred’e ayrıca değinmek gerek. Sergen Yalçın’ın geçen hafta Antalyaspor antrenmanında dediği gibi: “Sahada hızlı olması gereken tek şey top.” Topu hızlandıran ve çabuk düşünen adam Fred. Sanırım Leonardo Bonucci, akşam yatağa girerken Kadıköy’deki ilk maçın hayalini kurmaya başlamıştır...