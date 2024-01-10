Fenerbahçe - Konyaspor maçına Edin Dzeko ve arkadaşları damga vurdu! 29 dakikada hat-trick, 2009'dan bu yana ilk kez...

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Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, Dzeko'nun liderliğinde inanılmaz bir ilk 45 dakika oynadı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 7-1'lik üstünlükle ayrıldı.

İSMAİL KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynadıkları İstanbulspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kartal, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK tarafından 3 maç ceza verilen ancak TFF Tahkim Kurulu'nun cezasını 2 maça indirdiği Fred, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen, bu sebepten dolayı İstanbulspor maçında oynayamayan İrfan Can Kahveci ve Joshua King'e ilk 11'de şans verdi. Sarı-lacivertli ekipte İstanbulspor karşısında forma giyen Cengiz Ünder ve Dusan Tadic yedek soyundu. Maç öncesi ısınma hareketleri esnasında sakatlanan Miguel Crespo ise Konyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıktı: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, King, Dzeko.

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TADIC LİGDE İLK DEFA YEDEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor karşısında Dusan Tadic'i ilk 11'de tercih etmedi. Tecrübeli teknik adam, Sırp oyuncu yerine hücum hattının solunda Joshua King'e forma verdi. Dusan Tadic, bu sezon ligde ilk defa bir karşılaşmaya kulübede başladı. Tecrübeli oyuncu, daha önce oynanan 18 karşılaşmanın tamamında sahaya ilk 11'de çıkmıştı. Bu sezon sadece 2 maçta sahaya ilk 11'de çıkmayan Tadic, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynanan iç sahadaki Nordsjaelland ve deplasmandaki Spartak Trnava karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Öte yandan Tadic'in yerine forma giyen Joshua King ise bu sezon ligde ilk defa bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Norveçli oyuncu, daha önce 8 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

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MIGUEL CRESPO ISINMADA SAKATLIK YAŞADI

Sarı-lacivertli ekipte Konyaspor maçına ilk 11'de başlayacak olan Miguel Crespo, maç öncesi yapılan ısınmada sakatlık yaşadı. Portekizli oyuncu, ilk 11'inden çıkartılırken İsmail Yüksek mücadeleye ilk 11'de başladı.

LEONARDO BONUCCI TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Konyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Bugün saat 18.30 sıralarında İstanbul'a gelen Bonucci, kendisine ayrılan bölümde karşılaşmayı takip etti.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor'a karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatıp bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takımında olan Alexander Dijku ve Bright Osayi-Samuel kadroda yer almadı. Ayrıca Ryan Kent de teknik heyet tercihi nedeniyle maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.

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KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Keleş, sarı kart cezalısı Francisco Calvo'nun yerine Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün'ün yerine Ahmet Oğuz'a, Nelson Oliveira'nın yerine ise Emrehan Gedikli'ye ilk 11'de şans verdi. Konyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i şu isimlerden oluştu: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Soner Dikmen, Uğurcan Yazğılı, Prip, Cicaldau, Marlos, Emrehan Gedikli.

DZEKO'DAN 29 DAKİKADA HAT-TRICK

Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, Konyaspor maçında 29 dakikada hat-trick yaptı. 11. dakikada penaltıyı gole çeviren Bosna Hersekli futbolcu, 32. dakikada savunma hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalıp topu ağlara yolladı, 40. dakikada ise Szymanski'nin asistinde topu boş kaleye yolladı.

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Pendikspor maçında hat-trick yapan Dzeko, Süper Lig kariyerinin ikinci hat-trick'ini yaptı. Bosna Hersekli golcü, en son 2008/09 sezonunda iki kez hat-rick yapmıştı.

Ligde 18 maçta 16. golünü atan Dzeko, tüm kulvarlarda çıktığı 24. maçta 20. golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcunun toplam 7 asisti var.

SZYMANSKI'DEN YİNE GOL VE ASİST

Fenerbahçe'de skora katkısıyla adından söz ettiren Szymanski, Konyaspor maçında da önce Dzeko'ya asist yaptı, daha sonra golünü atıp skoru 5-0'a getirdi.

MERT MÜLDÜR'DEN İLK GOL

Osayi-Sameul'in yokluğunda sağ bekte görev bulan Mert Müldür, 42. dakikada rakip fileleri sarstı ve Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

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2009'DAN BU YANA İLK KEZ İLK YARIDA 5 GOL

Fenerbahçe, Şubat 2009'daki Hacettepespor maçından bu yana bir Süper Lig maçının ilk yarısında 5 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım: 29 gol

BU SEZON EN ÇOK PENALTI KULLANAN TAKIM

Konyaspor'a karşı perdeyi penaltıdan açan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan (10) ve en çok penaltı golü atan (7 gol) takım konumunda.

İKİNCİ YARIDA BATSHUAYI DE PARTİYE KATILDI

İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Dzeko ve Szymanski'yi kenara alıp Batshuayi ve Umut Nayir'i oyuna sürdü.

Michy Batshuayi, 63. dakikada skoru 6-0'a getiren golü kaydetti. 83. dakikada Uğurcan'ın kendi kalesine attığı golle skor 7-0'a geldi.

Konyaspor, Guilherme'nin 90. dakikada attığı golle farkı 6'ya indirdi ve maç 7-1 sona erdi.

FENERBAHÇE'DEN GOL REKORU

Bu sezon Süper Lig'de 56 gol atan Fenerbahçe, lig tarihinde 19'uncu maçlar itibarıyla en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.