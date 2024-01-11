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Son dakika: Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'den sonra Rade Krunic transferini de bitirdi! Milan CEO'su açıkladı, Edin Dzeko bu anlaşmada da başrol oynadı...

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Rade Krunic
Son dakika: Fenerbahçe, Leonardo Bonucciden sonra Rade Krunic transferini de bitirdi Milan CEOsu açıkladı, Edin Dzeko bu anlaşmada da başrol oynadı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 10:17

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Tümosan Konyaspor'u 7-1'le geçen Fenerbahçe'de yeni transfer Leonardo Bonucci, karşılaşmayı tribünden takip etmişti. Sarı - lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, İtalyan savunmacının transferinde önemli rol oynamıştı. Bosnalı golcü, bir başka transferde de ön plana çıktı ve Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'i renklerine bağladı. Anlaşma kısa süre içinde açıklanacak. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Konyaspor'u konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de oynanan müsabakadan 7-1'lik tarihi bir skorla galip ayrılmış ve puanını 50'ye yükselterek liderliğini sürdürmüştü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci de karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

Defans hattına İtalyan yıldızı katan Fenerbahçe, gözünü orta saha takviyesine dikmişti.

KRUNIC'TE MUTLU SON

Sarı - lacivertlilerin gündemine Milan forması giyen Rade Krunic gelmiş ve sportif direktör Mario Branco, transfer görüşmelerini sürdürmek için İtalya'ya gitmişti. Sarı - lacivertliler, transferde mutlu sona ulaştı.

"UMARIM FENERBAHÇE'DE HARİKA İŞLER YAPAR"

Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan CEO'su Giorgio Furlani, "Anlaşma tamam. Rade Krunic'e başarılar diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de harika işler yapar." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Fenerbahçe, Leonardo Bonucciden sonra Rade Krunic transferini de bitirdi Milan CEOsu açıkladı, Edin Dzeko bu anlaşmada da başrol oynadı...

BONSERVİSİ

Haberin devamında Fenerbahçe'nin, 4,5 - 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlayacağı belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçe, Leonardo Bonucciden sonra Rade Krunic transferini de bitirdi Milan CEOsu açıkladı, Edin Dzeko bu anlaşmada da başrol oynadı...

İSTANBUL'A GELECEK

Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu ise sarı - lacivertli kulübün, Rade Krunic'i sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet ettiğini öne sürdü. Fenerbahçe'nin cuma ya da cumartesi günü Krunic'i İstanbul'a getirmeyi planladığı kaydedildi.

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Son dakika: Fenerbahçe, Leonardo Bonucciden sonra Rade Krunic transferini de bitirdi Milan CEOsu açıkladı, Edin Dzeko bu anlaşmada da başrol oynadı...

EDIN DZEKO YİNE BAŞROL

Sarı - lacivertlilerin Union Berlin'den kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci transferinde oyuncuyla görüşerek önemli pay sahibi olan takım kaptanı Edin Dzeko'nun Rade Krunic için de devreye girdiği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe, Leonardo Bonucciden sonra Rade Krunic transferini de bitirdi Milan CEOsu açıkladı, Edin Dzeko bu anlaşmada da başrol oynadı...

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Bosnalı golcünün, vatandaşı olan orta saha oyuncusuyla birçok kez görüştüğü ve Krunic'in Fenerbahçe'yi tercih etmesi için ikna çalışmaları sürdürdüğü aktarıldı.

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Rade Krunic

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