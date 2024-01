Real Madrid'de Arda Güler'den EURO 2024 mesajı: Güzel günler bizi bekliyor | Carlo Ancelotti: Bu yetenek için ailesine müteşekkiriz

Haberin Devamı

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park’ta karşı karşıya geldi.

Derbi maçta milli futbolcular Arda Güler ile Çağlar Söyüncü mücadeleye yedek başladı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Real Madrid, Atletico Madrid’i normal süresi 3-3 sona eren karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle 5-3 mağlup etti ve finale yükseldi.

Real Madrid’de milli yıldız Arda Güler, müsabakanın 112’nci dakikasında Federico Valverde’nin yerine oyuna girerek ikinci kez süre aldı. Atletico Madrid’de ise savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü mücadelede süre bulamadı.

Atletico Madrid'i yenerek adını finale yazdıran Real Madrid'de Arda Güler, mücadelenin ardından Tivibuspor'a konuştu.

Haberin Devamı

Madrid ekibinde çok güzel bir aile ortamı olduğunu belirten milli futbolcu, "Bugün benim ilk kupa maçımdı. Çok mutluyuz. Son 10 dakika oyuna dahil oldum. Real Madrid'de çok güzel bir aile ve arkadaşlık ortamımız var." dedi.

"HOCAMIZ BANA GÜVENİYOR"

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin kendisine güvendiğini kaydeden Arda Güler, "5-6 aydır sakattım. Sakatlıktan çıktım, hocamız hemen kadroya alıp oynattı. Bana güvenini sürekli saha içinde, saha dışında gösteriyor, bana anlatıyor. İnşallah böyle devam edersem her şey daha iyi olacak. İnşallah hepimiz için çok iyi olacak." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DEN BÜYÜK DESTEK VAR"

Türkiye'den kendisine büyük bir destek olduğunu söyleyen Arda Güler, "Türkiye'den çok büyük destek var. Herkese teşekkür ederim. Güzel günler bizi bekliyor. Finalde rakip fark etmez. Biz Real Madrid'iz. Kim gelirse gelsin kupayı kazanmak için oynayacağız. Hayalimin daha çok başındayım. Hemen hemen çok oynamıyorum. İnanılmaz gidiyoruz. Her kulvarda lideriz. Biz Real Madrid'iz. Umarım ben de bunun bir parçası olmaya devam ederim." dedi.

"EURO 2024'TE HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Milli Takım için oynamayı özlediğini ve EURO 2024'te her şeyin güzel olacağını söyleyen Arda, "Milli Takım için oynamayı çok özledim. Yeni bir jenerasyon, yeni bir hoca var. Her şey çok güzel gidiyor. Umarım EURO 2024'te her şey güzel olacak. Ciddi ve güzel işler yapabiliriz orada" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"REAL MADRİD'DE OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Arda Güler'in uzun bir sakatlıktan çıktığını ve sabırlı olmaları gerektiğinin altını çizen Carlo Ancelotti, "Arda Güler 5-6 ay sakatlıkla uğraştı. Şu an çok iyi işler yapıyor. Real Madrid'de olduğu için çok mutluyuz. Arda Güler'i zorlamaya hiç gerek yok. Arda yeteneklerini gösterecek fırsatı bulacaktır. Biraz daha takıma adapte olması lazım. Müthiş bir kalite gösteriyor. Arda Güler ile ilgili çok mutluyuz. Sabırlı olmalıyız. Real Madrid için çok önemli biri olacak Arda Güler" dedi.

"GENETİKTİR BU YETENEK İŞİ"

Milli futbolcunun çok yetenekli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Carlo Ancelotti, "Arda Güler sol ayağıyla çok güçlü bir yetenek. Özellikle çizgiler arasında çok iyi paslar verebiliyor. Genetiktir bu yetenek işi. Anne ve babasına bu geninden dolayı müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.