Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai'den olay tepki

İlk maçı olmasına rağmen iyi bir performans ortaya koyan ve takımla uyumu gözlerden kaçmayan Szalai, maç sonunda yayıncı kuruluşa değerlendirme yapmadı.

YAYINCI KURULUŞA TEPKİ

Maç hakkındaki düşünceleri sorulan Macar savunmacı, "Karşılaşma hakkında değerlendirme yapmak istemiyorum. Zaten konuşsak da yayınlamıyorsunuz" sözleriyle yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

"F.BAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI TAKIMI"

Karşılaşmayı FB TV'ye değerlendiren Attila Szalai, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en başarılı futbol takımı. Dünyada herkes bunu biliyor, Macaristan'da da biliniyor." diye konuştu.

TEPKİ KAYSERİSPOR MAÇINDA DA SÜRDÜ

Fenerbahçe'de futbolcular, Kayserispor maçına üzerlerinde beIN Sports'un renkleriyle ''Be Fair'' (Adil ol) yazılı tişörtler ile çıktı. Aynı yazılar reklam panolarında da yer aldı.