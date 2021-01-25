Fenerbahçe ve beIN Sports arasındaki gerilim devam ediyor

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports ile Fenerbahçe arasındaki gerginlik Kayserispor ile oynanan maçta da sürdü.

Geçen haftaki maç öncesi ve sonrası röportajlarına "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" yazılı tişörtlerle çıkan Fenerbahçe, reklam panolarından verdiği mesajlarla da tepkisini göstermişti.

Fenerbahçe'de futbolcular, Kayserispor maçına da üzerlerinde beIN Sports'un renkleriyle ''Be Fair'' (Adil ol) yazılı tişörtler ile çıktı. Aynı yazılar reklam panolarında da yer aldı.

Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesinde iki takım futbolcu ve teknik adamlarının yer aldığı röportajlar da ekrana yansımadı.

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