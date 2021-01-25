Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai ilk maçına çıktı, efsane isme benzetildi!

Fenerbahçe'nin Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan transferi Attila Szalai, lisansının çıkarıldığı gün ilk maçına Kayserispor karşısında çıktı.

Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Macar stoper, ilk maçında sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

23 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'a karşı ilk yarıda girdiği bütün ikili mücadele ve hava toplarını kazandı.

İlk 45 dakikada %85 pas isabeti ile oynayan genç stoper, takımının attığı iki golde de atağı başlatan isim olarak dikkat çekti.

EFSANE İSİMLERE BENZETİLDİ

Sosyal medyada da Fenerbahçe taraftarları, Attilla Szalai'nin performansına övgüler yağdırdı. Fenerbahçe taraftarları, Twitter'dan Macar futbolcu için ''Sonunda aradığımız stoperi bulduk'' yorumları yaparken genç futbolcu, oyun stili olarak kulübün efsane isimlerinden Jes Högh'e benzetildi. Szalai için ayrıca Sergio Ramos benzetmeleri de yapıldı.

Attila Szalai, savunmadaki başarılı hamleleri kadar top tekniği ve pasları ile de dikkat çekti.

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