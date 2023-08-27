Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic’in bilinmeyenleri: Futbolu bıraktıktan sonra...

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Fenerbahçe’nin yeni kalecisi Dominik Livakoviç farklı hayat hikayesiyle dikkat çekiyor. İnşaat mühendisi ve aynı zamanda bakan bir baba (Zdravko Livakoviç), doktor bir dede (Vojmil Livakoviç), Latince ve Fransızca öğretmeni bir babaanne (Vesna Livakoviç) ile büyüyen Livakoviç, akademik bir aileden gelmesine rağmen eğitimini bir kenara bırakarak kaleci olmayı tercih etti. Bu kararında ise en büyük pay sahibi dedesinden başkası değildi.

DEDESi SAYESiNDE FUTBOLA DÖNDÜ

Babası, Zadar’da doğan her çocuk gibi onun da basketbol oynamasını istedi. Hem basketbol da hem de voleybol konusunda son derece yetenekliydi. Arkadaşlarına göre Reggie Miller kadar iyi üçlük atıyordu. Ancak büyük bir futbol aşığı olan dedesi onu futbolla tanıştırdı ve birlikte sürekli antrenmanlara gitmeye başladılar. Casillas ve Buffon onun en büyük kahramanlarıydı. Antrenörü Zeljko Njezic sayesinde kum havuzu ile tanıştı. Kumda çalışma Livakoviç’in hız, patlayıcılık ve daha iyi bir görüş kazanmasına yardımcı oldu.

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LUKA MODRiÇ 15 YIL ÖNCE FOTOĞRAFINA iMZA ATTI

Çok değil bundan yaklaşık 15 yıl önce Dominik Livakoviç’in dedesi Vojmil Livakoviç Hırvatistan Milli Takım oyuncularının yanına giderek onlardan imza aldı. Bu isimlerden biri Luka Modriç’ti. Modriç yıllar sonra takım arkadaşı olacağını bilmeden 13 yaşındaki küçük çocuğun fotoğrafını imzalayarak dedesine verdi.

2018 SONRASI YILDIZI SÜREKLİ OLARAK PARLADI

Hırvat Milli Takımı’nın 1 numarası olmak için uzun bir yoldan geçen Livakoviç, Subasic ve Kalinic gibi iki önemli ismin arkasında olmaktan hiç yılmadı. O yıl ki Dünya Kupası’nın ardından kulübünün arka arkaya 7 kupa kazanmasında en önemli figürlerden biri oldu. 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Hırvatistan’da yılın kalecisi ödüllerine ambargo koyan Livakoviç, 2022 Dünya Kupası ile birlikte Hırvatlar için vazgeçilmez bir isme dönüştü.

ESKi ANTRENÖRÜNE ARABA ALDI

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Liivakovic’in bugünlere gelmesindeki en önemli kişilerden biri de Zagreb’in kaleci antrenörü Zeljko Njezic’ti. Gençliğinde jimnastik yapan ve 40 yıl boyunca sayısız kaleci yetiştiren Njezic’in YouTube’daki antrenman videolarının en büyük takipçilerinden biri de Manuel Neuer’di. Ve onun tüm yöntemlerini kendi çalışmalarında sıkça kullandı. “Ondan hayata dair pek çok şey öğrendim” diyen Livakoviç, 2021 yılında hayata veda eden Njezic’e ölümünden 2 yıl önce bir diğer kaleci Josip Condric ile birlikte araba hediye ederek kendilerine kattıkları her şey için teşekkür etti.

FUTBOLU BIRAKINCA EĞiTiMiNi BiTiRECEK

Lise sonrası uluslararası ilişkiler eğitimi almak için üniversiteye kaydolan oyuncu futbolu ilk sırayı koyunca akademik hayatını da ertelemek zorunda kaldı. Futbol tutkusu ağır bassa da kramponlarını astıktan sonra yeniden üniversiteye dönmek isteyen oyuncunun hayali diplomat olmak.

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