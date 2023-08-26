Fenerbahçe'nin Livakovic operasyonunun perde arkası! Suudi Arabistan gerçeği...

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Sezona hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yaptığı transferlerle de göz kamaştırdı.

Altay Bayındır'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte aylardır yılan hikayesine dönen Dominik Livakovic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, transfer döneminin sonuna gelmeye başladı.

BONSERVİSİ AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 5 yıllık sözleşme imzalanan Hırvat kaleci için 6.65 milyon Euro + 950 bin Euro bonus ödeneceği bildirildi.

Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb ile 10 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan bir sözleşmesi vardı.

ŞAŞIRTAN GERÇEK

Sabah'ın derlediği habere göre; Hırvatistan'da yayın yapan Nova TV'nin Dinamo Zagreb muhabiri Vlado Boban, Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'ye gelişi için gerekli düzenleme ve anlaşmanın daha önceden yapıldığını belirterek transfer süreci hakkında flaş ifadelerde bulundu.

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SUUDİ ARABİSTAN FAKTÖRÜ

Boban açıklamasında, "Livakovic'in menajeri, oyuncusunu Suudi Arabistan'a götürmek ve yüklü bir maaş karşılığında imza attırmak istiyordu.

Ancak tecrübeli kaleci ile mayıs ayında temasa geçen Fenerbahçe, haziran başında anlaşmayı tamamladı. Zaten Zagreb yönetimi de "Şampiyonlar Ligi elemeleri bittikten sonra Livakovic'i alabilirsiniz" diyerek sarı-lacivertlileri bilgilendirdi.

28 yaşındaki eldivenin gelişi bu nedenlerden dolayı gecikse de sözünü tuttu ve Fenerbahçe'ye imza attı. Aşırı kibar, dikkatli bir yapısı vardır. Ayakları yere sağlam basar, sadece oyuna odaklanır. Birkaç metreden gelen topları bile çıkarabilir"

PENALTIDAN KORKMAYIN

"Pickford, De Gea veya Bono ile aynı seviyede ama biz küçük bir milletiz. Bu yüzden her zaman radarda değil. Ancak Fenerbahçe'de özellikle Avrupa kupalarında adından çok söz ettirecektir. Bizim için şu anda dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri. İker Casillas bile Livakovic için 'İzlenmesi gereken bir adam' yorumunu yaptıVillarreal de kendisini çok istedi ancak bonservis ve maaş konusunda o kadar yukarıya çıkamadı. Yılda 700 bin Euro maaşı vardı. F.Bahçe'de çok daha fazlasını kazanacaktır (1.7 milyon Euro).Onu kaos, kavga ve gürültü içerisinde göremezsiniz, bu imkânsız. Aleyhinize penaltı verildiyse ve kaleciniz Livakovic ise içiniz rahat olmalı. Çünkü yüzde 30 penaltı kurtarma başarısına sahip."

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