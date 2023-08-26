Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan sitemkâr cevap: Barcelona'ya gideceğimi düşünen yoktu

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Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'e 3 galibiyetle başladı.

Ligin ilk haftasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Eyüpspor, ikinci haftada karşılaştığı Kocaelispor'u ise 2-0'lık skorla geçti.

EYÜPSPOR KAYIPSIZ LİDER

Son olarak Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşan Eyüpspor, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken topladığı 9 puanla ligin zirvesinde yer aldı.

SPOR ARENA'NIN PAYLAŞIMINI YANITLADI

Karşılaşmayı kendine ayrılan bölümde heyecanla takip eden Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Spor Arena'nın yaptığı paylaşıma yorum yapan sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi.

Tuzlaspor mücadelesinde kendisiyle ilgili yapılan paylaşıma yorum yapan kullanıcıya yanıt veren Arda Turan, futbolculuk kariyerini örnek gösterip sitemkâr bir paylaşımda bulundu.

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SİTEMKAR YANIT

Bir sosyal medya kullanıcısının "Arda'nın bu takımdan Atletico'ya yükseleceğini düşünen var mı gerçekten" şeklindeki eleştirisine yanıt veren genç teknik adam, "Manisa'dan da Barcelona'ya gideceğimi düşünen yoktu. Alışığım ben" ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN'IN KARİYERİ

Futbol kariyerine Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan kariyerinde Arda Turan; Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir takımlarında oynadı.

2011 yılında 13 milyon Euro'ya Atletico'ya transfer olan Arda, 2015 yılında ise 34 milyon Euro bonservis bedeliyle dünya devi Barcelona'nın formasını giydi.

UEFA KUPASINI KAZANDI

Arda Turan, başarılarla geçen kariyerinde 2007-2008 yılında Galatasaray'la ilk şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Yıldız oyuncu, Atletico Madrid formasıyla La Liga şampiyonluğu, UEFA Avrupa Ligi Kupası, Süper Kupa sevincinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımın en büyük yıldızlarından birisi konumundaydı.

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BARCELONA'DA 4 KUPA!

Barcelona kariyerinde Messi, Neymar ve Iniestalı kadroda kendisine yer bulduğu ilk sezonunda İspanya La Liga ve Kral Kupası kazandı.

Barcelona kariyerinde 55 maça çıkan Arda; 55 maçta 15 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

ARDA TURAN'IN MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan kadronun bir parçası olan Arda Turan, 100 kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

Arda Turan'IN MİLLİ TAKIMDA 17 GOL KAYDETTİ.

Başarılı bir futbolculuk kariyerini geride bırakan Arda, teknik direktör olarak futbol kariyerine devam etmeyi amaçlıyor.